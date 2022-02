A Plus Finance promeut Guillaume-Olivier Doré pour codiriger son département ESS

(NEWSManagers.com) - La société de gestion A Plus Finance a annoncé ce 10 février la nomination de Guillaume-Olivier Doré et de Jean-Michel Sibué comme co-responsables de l’activité Économie Sociale et Solidaire (ESS).

Guillaume-Olivier Doré est responsable du bureau de Bordeaux. Il est notamment à l’initiative de la création d’un fonds d'investissement en région Nouvelle-Aquitaine, qui vise à accompagner financièrement les acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire (ESS).

Jean-Michel Sibué est le directeur du bureau de Marseille. Il est notamment en charge du fonds d’investissement InvESS’t PACA, lancé en 2020 en collaboration avec la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire de Provence-Alpes-Côte d’Azur, dans le même esprit que le précédent fonds.