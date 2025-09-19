A Pékin, des centaines de personnes font la queue pour le lancement de l'iPhone 17

par Che Pan et Brenda Goh

Des centaines de personnes ont fait la queue vendredi devant le magasin phare d'Apple AAPL.O à Pékin pour le lancement de l'iPhone 17, signe d'un début prometteur pour le modèle en Chine.

Plus de 300 personnes sont arrivées dans la matinée au magasin Apple du centre de Sanlitun pour récupérer les téléphones commandés en ligne. Parmi elles, Shuke Wang, 35 ans, qui a déclaré avoir acheté le modèle Pro Max, vendu à partir de 9.999 yuans (1.194,12 euros) en Chine et considéré par les analystes comme le plus vendu de la série 17.

"J'aime beaucoup le nouveau design de la série 17, et je pense que le modèle orange est bien, mais trop voyant. Le modèle Air a également fière allure, mais le Pro Max offre une meilleure autonomie", a-t-il déclaré.

Apple affirme que le modèle de base de l'iPhone 17 est doté d'un écran plus lumineux et plus résistant aux rayures, ainsi que d'une meilleure caméra frontale.

Les analystes estiment que la série iPhone 17 pourrait donner un coup de pouce crucial à la part de marché et aux livraisons d'Apple en Chine, ces dernières ayant été mises sous pression par l'intensification de la concurrence de Xiaomi

1810.HK et de Huawei.

Apple ne divulgue pas les chiffres des précommandes.

Au cours des huit premières semaines du troisième trimestre, les livraisons d'Apple ont diminué de 6%, selon les données de Counterpoint Research publiées en début de semaine.

D'après Chiew Le Xuan, analyste au sein de la société de recherche Omdia, les livraisons d'iPhone en Chine pourraient augmenter de 11% d'une année sur l'autre au second semestre, notamment grâce à la nouvelle série, ce qui contribuerait à une croissance annuelle de 5% pour Apple en 2025.

"L'iPhone 17 Pro Max devrait surpasser l'iPhone 16 Pro Max, grâce à une refonte majeure - un facteur qui a toujours stimulé la demande de remplacement en Chine", souligne-t-il. "Il est probable qu'il devienne le modèle le plus performant d'Apple sur le marché chinois en 2026."

(Rédigé par Che Pan et Brenda Goh ; version française Etienne Breban ; édité par Augustin Turpin)