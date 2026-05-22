À partir de quand l'IA devient-elle excessive ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de blog)

* Les actions américaines progressent; le Dow Jones en tête

* Les secteurs de la technologie et de la santé en tête des hausses du S&P 500

* Le STOXX 600 progresse de 0,8 %

* Le dollar et le pétrole brut en hausse; le bitcoin et l'or en baisse

* Le rendement des bons du Trésor américain à 10 ans recule à environ 4,58 %

22 mai - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse .

À PARTIR DE QUELLE MESURE L'IA EST-ELLE TROP PRÉSENTE?

Alors que SpaceX, OpenAI et Anthropic se précipitent vers des introductions en bourse qui pourraient atteindre des milliers de milliards de dollars, Bank of America formule des observations intéressantes sur la concentration croissante du secteur technologique dans les actions américaines.

Selon le rapport hebdomadaire "Flow Show" de la BofA publié vendredi, ces introductions en bourse très médiatisées, associées aux grandes entreprises technologiques, pourraient représenter près de la moitié de la valeur du marché boursier américain.

Cela dépasserait toutes les bulles de l'histoire des marchés, à l'exception de la domination des chemins de fer américains dans les années 1880, lorsque leur concentration avait grimpé à 63 %, a déclaré la BofA.

"Ajoutez les méga-introductions en bourse aux géants de l'IA et la concentration du marché dépasse facilement les bulles des années folles, du Nifty 50 des années 1970, du Japon des années 1980 et du secteur TMT des années 1990", indique la note.

Pourtant, la BofA affirme que personne ne réduit ses positions longues sur les actions américaines avant ces introductions en bourse historiques.

La BofA les appelle les "AI Big 10", qui comprennent le groupe des "Magnificent Seven" — Nvidia, Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Meta Platforms, Tesla — ainsi que Broadcom, Micron Technology et Advanced Micro Devices AMD.O , dont les capitalisations boursières ont grimpé en flèche ces dernières semaines.

L'"AI Big 10" représente actuellement plus de 40 % de la pondération du S&P 500.

(Sruthi Shankar)

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