Épargne : les stratégies pour investir après la pandémie

La sortie de la crise sanitaire et une forte reprise économique risquent de modifier la donne sur les marchés ces prochains mois : réveil de l'inflation, hausse des taux d'intérêts, etc. (© T. Shinta/Shutterstock)

Les actions doivent rester centrales dans votre allocation d'actifs, mais le potentiel de hausse est entamé. Pour faire face à la montée du risque, l'immobilier résidentiel et les liquidités restent en soutien.

L’année a encore été marquée, plus longtemps que prévu, par la crise du coronavirus, qui a ralenti ou retardé la forte reprise économique attendue dans le monde entier. Dans ce contexte, les grandes banques centrales continuent à jouer un rôle décisif pour l'investisseur en pratiquant des politiques monétaires accommodantes.

Mais la perspective est en train de changer. Le retour, même provisoire, de l'inflation et la remontée des taux d'intérêt directeurs, effective dans de nombreux pays émergents, et attendue à partir de l'an prochain aux États-Unis, devraient changer la donne (lire l'entretien).

La plupart des gouvernements ont prolongé leurs plans de soutien massifs pour soutenir leur économie jusqu'à la fin du tunnel. Mais, avec l'espoir d'une vraie sortie de crise dans les pays à fort taux de vaccination, quelles décisions devez-vous prendre pour vos placements d'ici la fin de l'année ?

Moteur actions

En zone euro, les emprunts d’État à 10 ans – malgré une légère remontée – et les taux d’intérêt directeurs restent proches de zéro, ce qui réduit à néant le potentiel de rendement du monétaire et des coupons obligataires. L’immobilier résidentiel et les liquidités, ou l'épargne de précaution, constituent un pôle de stabilité que vous devez conserver, surtout dans une telle phase de transition.

Seules les actions offrent un potentiel de progression du capital