À ne pas manquer cette semaine et ce lundi 27 avril

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24 avril -

Lundi:

L'entrepreneur milliardaire Elon Musk doit comparaître devant un jury d'un tribunal fédéral de Californie pour avoir accusé OpenAI, le créateur de ChatGPT, d'avoir violé sa mission fondatrice et de s'être transformé en une entité à but lucratif après sa restructuration très médiatisée. La sélection du jury débutera lundi, tandis que les plaidoiries d'ouverture sont prévues pour mardi.

Verizon devrait annoncer une baisse du nombre d'abonnés mobiles au premier trimestre, la concurrence accrue de concurrents tels qu'AT&T et T-Mobile, combinée aux offres promotionnelles agressives des câblo-opérateurs, pesant sur la croissance.

Domino's Pizza devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une demande résiliente stimulée par ses offres promotionnelles. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur le moral des consommateurs dans un contexte d'incertitude économique croissante et de baisse des sorties au restaurant, ainsi qu'à l'impact du conflit au Moyen-Orient, aux pressions sur les coûts des intrants, à l'intensification de la concurrence et aux prévisions annuelles de la société.

La Cour suprême des États-Unis doit entendre les plaidoiries dans le cadre de la tentative de Bayer de bloquer des milliers de poursuites judiciaires alléguant que son herbicide Roundup provoque le cancer, dans un litige visant à déterminer si la réglementation fédérale sur les pesticides prévaut sur les actions intentées en vertu de la législation des États.

Lors d'un événement Reuters NEXT Newsmaker, le directeur général de Box, Aaron Levie, s'entretiendra avec le correspondant technologique de Reuters, Jeffrey Dastin, sur la manière dont les entreprises passent des projets pilotes d'IA à un déploiement à grande échelle, alors que les progrès rapides des modèles dépassent les architectures initiales. Pour vous inscrire à l'événement, cliquez ici

En Amérique latine, l'INEGI mexicain doit publier les chiffres de la balance commerciale pour le mois de mars, et la banque centrale du Chili rendra publique sa décision sur les taux d'intérêt pour le mois d'avril.

Le reste de la semaine:

Les grandes entreprises technologiques devraient publier leurs résultats financiers mercredi. Alphabet devrait annoncer une forte hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, les investissements de la société mère de Google dans l'IA stimulant la croissance de son activité publicitaire principale et dynamisant la demande au sein de sa division cloud. Les investisseurs attendront des détails plus concrets sur le retour sur investissement de ses paris sur l'IA, les perspectives de la société pour le secteur de la publicité et ses plans d'investissement. Meta devrait afficher un chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre, les améliorations apportées à sa plateforme publicitaire grâce à l'intelligence artificielle aidant le géant des réseaux sociaux à attirer davantage de marketeurs. Les investisseurs attendront des commentaires sur le développement de l'infrastructure IA de l'entreprise, ses dépenses totales et son nouveau modèle linguistique de grande envergure, baptisé Muse Spark, alors que des informations font état de plans de licenciements, le directeur général Mark Zuckerberg s'attachant à automatiser certaines fonctions de l'entreprise. Ils s'intéresseront également aux projets de Meta concernant sa division Reality Labs, après que la société mère de Facebook a signalé un changement de cap par rapport à la réalité virtuelle, suite à des années de dépenses massives consacrées au développement du métaverse. Wall Street s'attend à ce que le chiffre d'affaires de Microsoft augmente au troisième trimestre fiscal, avec une croissance de son unité cloud Azure, cruciale, qui devrait s'accélérer légèrement pour atteindre 40 % — un chiffre que les investisseurs scruteront à la loupe pour voir si les rendements sur l'IA suivent le rythme des dépenses d'investissement de l'entreprise. Amazon devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, portée par une activité de commerce électronique stable et une forte croissance de sa division de cloud computing, AWS, qui devrait enregistrer sa plus forte hausse de chiffre d'affaires depuis fin 2022. Tous les regards seront tournés vers les commentaires de l'entreprise concernant la contribution de l'IA à la croissance d'AWS, le carnet de commandes, ses plans d'investissement et ses marges bénéficiaires.

Par ailleurs, Apple devrait publier ses résultats du deuxième trimestre jeudi, les analystes s'attendant à une accélération de la croissance du chiffre d'affaires grâce à une forte demande pour ses produits. Ces résultats interviennent une semaine après que le fabricant de l'iPhone a nommé John Ternus, responsable de longue date de la division matériel, au poste de directeur général, succédant ainsi à Tim Cook. Les investisseurs attendront avec impatience les commentaires sur la stratégie de l'entreprise en matière d'IA et sur la demande pour des produits tels que le MacBook Neo, alors que la société la plus légendaire de la Silicon Valley navigue dans un environnement difficile, marqué par ses difficultés à rattraper son retard dans la course à l'IA.

Le Comité fédéral de l'open market (FOMC) de la Réserve fédérale entame mardi une réunion de deux jours sur les taux d'intérêt. Le comité devrait annoncer sa décision mercredi, les taux devant rester inchangés dans une fourchette de 3,5 % à 3,75 %. Le président de la Fed, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse plus tard dans la journée.

L'agence des douanes américaine déposera mardi un rapport auprès du tribunal fédéral du commerce concernant le lancement de son système de traitement des remboursements des 166 milliards de dollars de droits de douane illégalement imposés par le président Donald Trump. Le tribunal tiendra une conférence à huis clos pour discuter du rapport et de l'avancement du traitement des remboursements.

Parmi les données économiques américaines attendues la semaine prochaine, citons mardi l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board pour le mois d'avril, qui devrait reculer à 88,5 contre 91,8. Mercredi, le Bureau du recensement doit publier les commandes de biens durables pour le mois de mars, qui devraient progresser de 0,9 %, ainsi que les mises en chantier, qui devraient reculer à 1,406 million. Jeudi, le Bureau d'analyse économique (BEA) devrait publier les données sur l'inflation PCE, l'indice des prix PCE devant progresser de 0,7 % sur le mois et de 3,5 % en glissement annuel, tandis que le PCE de base devrait augmenter de 0,3 %. Le BEA publiera également des estimations préliminaires du PIB du premier trimestre, qui devrait afficher une croissance de 2,3 %. Les demandes hebdomadaires d'allocations chômage sont également attendues jeudi. Vendredi, l'ISM devrait publier son indice PMI manufacturier d'avril, qui devrait s'établir à 53.

General Motors publiera ses résultats du premier trimestre mardi. Les investisseurs suivront de près la manière dont le constructeur automobile a géré la baisse des ventes au premier trimestre, les pressions tarifaires actuelles et l'impact de la guerre en Iran sur ses activités.

Coca-Cola devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires du premier trimestre mardi, le géant des boissons bénéficiant de la demande pour ses sodas sans sucre, ainsi que de ses nouvelles gammes de produits telles que le lait Fairlife aux États-Unis. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur l'impact de la hausse des prix du pétrole due à la guerre en Iran. Le même jour, Mondelez devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires du premier trimestre, soutenue par la demande pour ses snacks et ses confiseries. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les prévisions annuelles, l'impact et les efforts visant à compenser l'inflation des prix du cacao, y compris les mesures de réduction des coûts et les stratégies de tarification. Yum Brands, la société mère de Taco Bell, devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mercredi, grâce à la demande soutenue pour ses formules repas à prix avantageux. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande dans un contexte d'incertitude économique croissante, à l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les coûts des intrants, ainsi qu'aux prévisions annuelles.

Starbucks devrait annoncer une hausse de ses ventes trimestrielles comparables sur ses segments international et Amériques, la société bénéficiant des efforts de redressement menés par son directeur général, Brian Niccol. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires concernant les objectifs annuels de la société et les tendances de la demande aux États-Unis.

Chipotle Mexican Grill devrait afficher mercredi une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à la forte demande pour ses burrito bowls et ses wraps. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande, l'impact des droits de douane et les prévisions annuelles.

Le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly devrait publier ses résultats du premier trimestre jeudi. Les investisseurs se concentreront sur les performances de ses médicaments contre le diabète et l'obésité, ainsi que sur la manière dont la société va gérer la pression sur les prix de son traitement injectable contre l'obésité et de son nouveau médicament oral contre l'obésité, récemment approuvé, à la suite de son accord avec l'administration Trump. Par ailleurs, le laboratoire pharmaceutique AbbVie devrait publier ses résultats du premier trimestre mercredi. Les investisseurs s'intéresseront particulièrement aux performances de ses médicaments immunologiques Skyrizi et Rinvoq, et à leur capacité à conserver leurs parts de marché face à une concurrence accrue. Par ailleurs, Merck publiera ses résultats du premier trimestre jeudi. Les investisseurs attendront des mises à jour sur les perspectives pour l'ensemble de l'année et des commentaires concernant la concurrence des génériques pour ses médicaments traditionnels, ainsi que les moteurs de croissance au-delà du traitement anticancéreux Keytruda.

Blue Owl devrait annoncer une hausse de ses bénéfices jeudi, mais les analystes et les investisseurs se concentreront sur les perspectives de ce gestionnaire d'actifs alternatifs concernant le secteur du crédit privé, les rachats élevés sur l'un de ses fonds et son exposition aux sociétés de logiciels.

Visa devrait annoncer mardi une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre, soutenue par l'utilisation des cartes, les dépenses de consommation étant restées solides au cours des trois premiers mois de l'année. Parallèlement, Mastercard devrait annoncer une hausse de son bénéfice au premier trimestre lors de la publication de ses résultats jeudi. Les investisseurs se concentreront sur les dépenses de consommation et les perspectives économiques.

Intercontinental Exchange, la société mère de la Bourse de New York, devrait annoncer jeudi une hausse de ses bénéfices au premier trimestre, grâce à une activité de transactions soutenue.

La société d'informations financières S&P Global devrait afficher mardi un bénéfice en hausse au premier trimestre, grâce à la forte demande pour ses produits de données et d'analyse.

Les géants pétroliers Exxon Mobil et Chevron publieront leurs résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés vendredi.

ONEOK publiera ses résultats du premier trimestre après la clôture des marchés mardi; les investisseurs s'attendent à des revenus stables issus des commissions, à des volumes importants, à des synergies, à une gestion rigoureuse des dépenses, à une couverture des dividendes et à des prévisions dans un contexte de volatilité des matières premières.

Le raffineur américain Phillips 66 devrait annoncer une perte au premier trimestre mercredi, affecté par une forte hausse des prix des matières premières, qui lui a valu près de 900 millions de dollars de pertes avant impôts évaluées à la valeur de marché. Les pertes de la société sont principalement dues à sa position courte nette sur des contrats dérivés liés au pétrole brut, aux produits pétroliers raffinés, aux liquides de gaz naturel et aux matières premières renouvelables.

DTE Energy publiera ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés jeudi; les investisseurs s'attendent à des rendements stables pour les services publics réglementés, des tendances de la demande corrigées des variations climatiques, des mises à jour sur les dépenses d'infrastructure, des progrès en matière d'énergie propre et une confirmation des prévisions pour l'ensemble de l'année.

HF Sinclair devrait annoncer vendredi une hausse de ses bénéfices au premier trimestre par rapport à l'année dernière, les raffineurs devant afficher des marges plus élevées alors que les perturbations des flux pétroliers en provenance du Moyen-Orient, liées à la guerre en Iran, stimulent la demande d'exportations de carburant américain.

Les résultats du premier trimestre du raffineur américain Valero Energy devraient être en hausse par rapport à la même période de l'année dernière lorsqu'il publiera ses résultats jeudi, grâce à des marges solides, les perturbations des flux pétroliers en provenance du Moyen-Orient liées à la guerre en Iran stimulant la demande d'exportations de carburant américain.

Spotify devrait annoncer mardi une croissance de son chiffre d'affaires au premier trimestre, tirée par la croissance du nombre d'utilisateurs, alors même que la plateforme de streaming musical a mis en place une hausse des prix sur l'ensemble des marchés. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur les initiatives de la société en matière d'intelligence artificielle, notamment sa fonctionnalité de playlists suggérées, ainsi que sur les podcasts vidéo disponibles sur la plateforme.

Reddit devrait afficher la plus faible croissance trimestrielle de son chiffre d'affaires depuis plus d'un an, selon les estimations moyennes des analystes compilées par LSEG, lorsque la société de médias sociaux publiera ses résultats du premier trimestre jeudi. Les investisseurs seront impatients d'entendre des commentaires concernant le marché de la publicité numérique et la base d'utilisateurs de la société aux États-Unis, en particulier dans le contexte du conflit actuel au Moyen-Orient. Certains analystes suggèrent que cette instabilité géopolitique pourrait inciter les annonceurs à allouer une part plus importante de leurs budgets publicitaires à des plateformes plus importantes telles que Meta et Google.

Le fabricant de cosmétiques Estée Lauder devrait afficher vendredi une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à l'amélioration de la demande sur le marché des produits de beauté haut de gamme ainsi que dans le secteur des soins de la peau. Les investisseurs attendront des informations sur son offre publique d'achat sur Puig ainsi que des commentaires sur l'impact du conflit au Moyen-Orient, le moral des consommateurs aux États-Unis et en Chine, les conditions de la chaîne d'approvisionnement, les plans de redressement et les prévisions annuelles.

Mattel devrait annoncer mercredi prochain une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, en raison de la faiblesse de la demande pour ses jouets Barbie et ses jeux numériques dans un contexte économique incertain marqué par des droits de douane chaotiques. Les investisseurs seront attentifs à toute évolution concernant l'impact des droits de douane chinois et le ralentissement de la demande dans le secteur du jouet. Les commentaires sur les stratégies de chaîne d'approvisionnement et les hausses de prix seront également au centre de l'attention.

La Cour suprême des États-Unis doit examiner mardi un recours formé par Cisco Systems, dans lequel l'entreprise technologique et l'administration du président Donald Trump demandent aux juges de limiter la portée d'une loi fédérale qui a été utilisée pour tenir les entreprises responsables de violations des droits de l'homme commises à l'étranger.

L'assureur santé Centene devrait publier ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés mardi. Les investisseurs seront attentifs à toute modification de ses prévisions de bénéfices annuels et aux commentaires sur les coûts médicaux. Par ailleurs, Humana devrait publier ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés mercredi. Les investisseurs guetteront toute modification des prévisions de bénéfices annuels de la société et les commentaires sur les coûts médicaux dans le cadre de ses régimes subventionnés par l'État destinés aux personnes âgées américaines. Par ailleurs, Cigna devrait publier ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés jeudi. Les investisseurs seront attentifs à toute modification des prévisions de bénéfices annuels de la société et aux performances de sa division de services de santé.

Biogen publiera ses résultats du premier trimestre mercredi. Les investisseurs seront attentifs aux mises à jour des perspectives pour l'ensemble de l'année et aux détails concernant l'adoption de son traitement contre la maladie d'Alzheimer, Leqembi.

Cognizant devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires du premier trimestre mercredi, grâce à la demande de son activité de services financiers.

La société d'analyse de données Verisk Analytics devrait annoncer mercredi une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre.

Baxter publiera ses résultats du premier trimestre jeudi avant l'ouverture des marchés. Les investisseurs s'intéresseront particulièrement à la demande trimestrielle de solutions intraveineuses, aux dernières informations concernant sa pompe à perfusion Novum, ainsi qu'à tout commentaire sur l'impact du conflit au Moyen-Orient et sur d'éventuelles révisions des prévisions annuelles.

Altria devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires du premier trimestre jeudi, grâce à la hausse des prix des cigarettes et à la demande pour ses sachets de nicotine On! Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur les autorisations réglementaires pour ses produits de cigarette électronique, le sentiment des consommateurs et les prévisions annuelles.

Le distributeur de médicaments Cardinal Health devrait publier ses résultats du troisième trimestre jeudi. Les investisseurs s'intéresseront particulièrement à d'éventuelles révisions de ses prévisions annuelles et à la demande de médicaments spécialisés au cours du trimestre.

Colgate-Palmolive devrait afficher vendredi une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une demande soutenue pour ses produits, notamment dans les domaines des soins bucco-dentaires et de l'alimentation pour animaux de compagnie. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires concernant la politique de prix, la demande, l'impact de la concurrence croissante et les prévisions annuelles.

L'opérateur de marché dérivés Cboe Global Markets devrait annoncer vendredi une hausse de son bénéfice au premier trimestre, grâce à une activité de transactions soutenue.

AIG publiera ses résultats du premier trimestre jeudi. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires de la direction concernant la concurrence sur le marché de l'assurance et les tendances en matière de tarification.

Allstate publiera ses résultats du premier trimestre mercredi. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires de la direction concernant les tendances en matière de tarification de l'assurance dommages.

Ares Management publiera ses résultats du premier trimestre vendredi. Les investisseurs suivront de près la dynamique de levée de fonds et de déploiement, ainsi que les commentaires de la direction sur le crédit privé.

Gallagher publiera ses résultats du premier trimestre jeudi. Les investisseurs suivront de près les commentaires de la direction concernant son portefeuille de fusions-acquisitions et les tendances en matière de tarification de l'assurance dommages.

Kimberly-Clark, le fabricant des mouchoirs Kleenex, devrait annoncer mardi une baisse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, pénalisé par la faiblesse de la demande pour ses produits de soins personnels et d'entretien ménager. Les investisseurs attendront avec intérêt les commentaires sur le moral des consommateurs, la politique de prix, l'impact du conflit au Moyen-Orient sur les coûts et les prévisions annuelles.

General Dynamics devrait publier ses résultats du premier trimestre mercredi, avant l'ouverture de la bourse. Les analystes attendent des commentaires sur les perspectives du secteur de la défense dans le contexte des discussions budgétaires pour l'exercice 2027, sur l'exécution et le calendrier des contrats dans son activité maritime, ainsi que sur les livraisons d'avions et les délais de certification chez Gulfstream.

Textron devrait publier ses résultats du premier trimestre jeudi, avant l'ouverture de la bourse. Les investisseurs s'intéresseront à la demande dans le secteur de la défense dans un contexte de perturbations opérationnelles, aux implications du budget américain de la défense pour l'exercice 2027 sur le programme MV-75, ainsi qu'à la vigueur du segment haut de gamme du marché de l'aviation et à la stratégie globale du portefeuille.

Bombardier devrait annoncer jeudi une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel, le constructeur d'avions privés visant une augmentation des livraisons d'appareils en 2026, malgré les tensions commerciales avec les États-Unis.

Air Canada devrait publier jeudi un chiffre d'affaires trimestriel en hausse, mais la plus grande compagnie aérienne du pays est sous pression en raison de la hausse des coûts du carburant et de la main-d'œuvre.

TC Energy devrait publier ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés vendredi. L'attention se portera sur les bénéfices réglementés et contractuels, la mise en œuvre des projets de gazoducs principaux, le rythme des dépenses d'investissement, la réduction de l'endettement et les perspectives de dividendes liées à la demande tirée par le GNL.

La Banque du Canada devrait annoncer son taux directeur et publier son rapport sur la politique monétaire mercredi, le taux devant rester inchangé à 2,25 %. Jeudi, Statistique Canada publiera les données du PIB de février, avec une prévision de croissance de 0,2 % après une hausse de 0,1 % en janvier. Vendredi, S&P Global devrait publier son indice PMI manufacturier corrigé des variations saisonnières.

En Amérique latine, la banque centrale du Brésil devrait abaisser son taux d'intérêt Selic de 25 points de base, à 14,5 %, mercredi. En début de semaine, l'IBGE brésilien publiera l'indice d'inflation IPCA-15 pour avril. Au Mexique, l'INEGI devrait publier jeudi les données préliminaires du PIB du premier trimestre.