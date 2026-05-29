À ne pas manquer cette semaine et ce lundi 1er juin

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29 mai -

Lundi:

Le salon annuel COMPUTEX de Taïwan s'apprête à ouvrir ses portes, avec pour thème cette année « AI Together ». Ce salon de quatre jours sera inauguré par Jensen Huang, directeur général de Nvidia, qui devrait prononcer un discours d'ouverture (23 h 00 ET, le 31 mai / 03 h 00 GMT, le 1er juin). Cristiano Amon, directeur général de Qualcomm, devrait également prononcer un discours d'ouverture. (02h00 ET/06h00 GMT) Plus tard dans la journée, Matt Murphy, directeur général de Marvell, prononcera un discours intitulé « L'avenir de la mise à l'échelle de l'IA dépend de la connectivité ». Jensen Huang rejoindra M. Murphy sur scène pour discuter de la manière dont Marvell et Nvidia collaborent afin d'offrir à leurs clients un choix et une flexibilité accrus dans le développement d'infrastructures d'IA de nouvelle génération. (22h30 ET/02h30 GMT)

L'activité manufacturière américaine, telle que mesurée par l'Institute for Supply Management (ISM), devrait légèrement progresser pour atteindre 53 en mai. L'indice PMI manufacturier était resté inchangé à 52,7 en avril, proche de son plus haut niveau en quatre ans. Parallèlement, l'indice PMI manufacturier définitif de S&P Global pour mai est également attendu, après que l'estimation préliminaire soit passée de 54,5 en avril à 55,3, atteignant son plus haut niveau depuis mai 2022.

Hewlett Packard Enterprise devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, grâce à la demande croissante pour ses serveurs d'IA et ses produits de réseau.

Le gouverneur de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, prononcera son discours d'acceptation lors de la cérémonie de remise du prix « John F. Kennedy Profile in the Courage » à Boston.

L'indice PMI manufacturier canadien pour le mois de mai, tel que mesuré par l'indice S&P Global Manufacturing Purchasing Managers' Index, doit être publié. L'indice s'était établi à 53,3 en avril.

Carolyn Rogers, sous-gouverneure principale de la Banque du Canada , doit comparaître devant une commission parlementaire pour discuter de la politique monétaire.

En Amérique latine, S&P Global devrait publier les données de l'indice PMI manufacturier de mai pour le Brésil et le Mexique. Parallèlement, la banque centrale du Chili publiera les données sur l'activité économique pour le mois d'avril.

Lors d'un événement Reuters NEXT Newsmaker, Harry Sideris, directeur général de Duke Energy, s'entretiendra avec Laila Kearney, correspondante spécialisée dans l'énergie, sur la manière dont Duke Energy développe ses infrastructures et gère la hausse des coûts ainsi que les pressions réglementaires, tout en se positionnant sur un marché américain de l'électricité en pleine mutation. Pour vous inscrire à l'événement, cliquez ici

Le reste de la semaine:

Les investisseurs suivront de près une série d'indicateurs clés pour évaluer la santé du marché du travail américain la semaine prochaine. Les créations d'emplois non agricoles du mois de mai, attendues vendredi, devraient ralentir à 86 000 contre 115 000 en avril, la croissance de l'emploi dans le secteur privé devant également s'essouffler à 75 000. Le taux de chômage devrait toutefois rester stable à 4,3 %. Le Bureau of Labor Statistics publiera mardi les données sur les offres d'emploi et la rotation de la main-d'œuvre pour le mois d'avril, les offres d'emploi devant reculer à 6,815 millions. ADP publiera mercredi son rapport national sur l'emploi, dans lequel les embauches dans le secteur privé devraient augmenter de 118 000 en mai, tandis que les chiffres hebdomadaires des demandes d'allocations chômage du ministère du Travail sont attendus jeudi. En outre, l'Institute for Supply Management (ISM) devrait annoncer une légère hausse de son indice PMI non manufacturier, qui passerait de 53,6 en avril à 53,7. Le Bureau du recensement publiera également les données sur les commandes industrielles, les nouvelles commandes de biens manufacturés devant augmenter de 4,6 %.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Minneapolis, Neel Kashkari, doit participer mardi à une table ronde lors de la Conférence internationale 2026 de la Banque de Corée en Corée du Sud. Le même jour, la présidente de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, prendra part à une discussion sur la politique monétaire à Cleveland. Mercredi, le gouverneur de la Fed, Michael Barr, doit participer à une discussion dans le cadre du Peer Forum 2026 de la Community Development Bankers Association (CDBA) à Washington. Plus tard dans la journée, la présidente de la Fed de Dallas, Lorie Logan, partagera ses réflexions sur son rôle de direction au sein de la Réserve fédérale, en tant que membre votant du Comité fédéral de l'open market, ainsi que ses perspectives sur l'évolution du paysage économique lors d'une discussion dans le cadre de la tournée « Listening in 360 » à El Paso. Jeudi, la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, participera à une table ronde avant le Bloomberg Technology Summit à San Francisco.

Le chiffre d'affairesde Broadcom devrait progresser au deuxième trimestre, lorsque la société publiera ses résultats mercredi, soutenu par une forte demande pour ses puces sur mesure, alors que les entreprises du cloud s'empressent de développer leurs infrastructures d'IA et de trouver des alternatives aux processeurs dominants de Nvidia.

Le salon technologique COMPUTEX accueillera mardi le directeur général d'Intel, Lip-Bu Tan, qui devrait partager la vision de l'entreprise en matière d'informatique basée sur l'IA et mettre en avant l'infrastructure qui la sous-tend.

L'enseigne de magasins discount Dollar General devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre mardi. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur le moral des consommateurs, l'impact des tendances à la baisse dans le commerce de détail, les niveaux de stocks, les récentes évolutions en matière de droits de douane et les prévisions annuelles.

Brown-Forman, le fabricant de Jack Daniel's, devrait annoncer jeudi une baisse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, pénalisé par la faiblesse de la demande en spiritueux haut de gamme, notamment le whisky et la tequila. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les prévisions annuelles ainsi qu'aux efforts visant à réduire les coûts et à stimuler la demande.

Palo Alto devrait annoncer une forte hausse de son chiffre d'affaires trimestriel lors de la publication de ses résultats du troisième trimestre mardi, alors que de plus en plus d'entreprises adoptent des solutions de cybersécurité pour faire face à la montée des menaces en ligne.

Le chiffre d'affairesde CrowdStrike devrait bondir au premier trimestre, lorsque la société publiera ses résultats mercredi, grâce à la demande croissante pour ses solutions de cybersécurité basées sur l'intelligence artificielle.

Macy's devrait publier ses chiffres d'affaires du premier trimestre mercredi, alors qu'elle est confrontée à une faible demande de la part de consommateurs soucieux de leurs dépenses. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la demande et les dépenses de consommation, ainsi qu'aux prévisions annuelles.

Ulta Beauty devrait afficher une hausse de son chiffre d'affaires du premier trimestre mardi. Les investisseurs se concentreront sur les perspectives annuelles de la société, ses commentaires sur les tendances actuelles de la demande des consommateurs, la vigueur du secteur de la beauté, ses projets d'expansion et ses marges.

Lululemon Athletica devrait publier jeudi une hausse de son chiffre d'affaires du premier trimestre. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur les dépenses de consommation, aux prévisions et au renouveau de la marque sous la houlette du nouveau directeur général.

Au Canada, Statistique Canada donnera un aperçu du marché de l'emploi du pays en mai avec la publication vendredi des chiffres sur l'évolution de l'emploi et le taux de chômage. Le même jour, la Richard Ivey School of Business publiera les données de l'indice PMI Ivey pour le mois de mai.

En Amérique latine, le Brésil attendra mardi les données sur l'inflation du mois de mai. L'agence nationale des statistiques devrait publier mercredi les chiffres de la production industrielle pour le mois d'avril, tandis que S&P Global publiera le même jour les données PMI pour les services et l'indice composite. La balance commerciale du mois de mai est également attendue. Au Mexique, l'INEGI publiera vendredi les données sur la confiance des consommateurs pour le mois de mai.