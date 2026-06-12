À ne pas manquer cette semaine et ce lundi 15 juin

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12 juin -

LUNDI

La production manufacturière américaine devrait progresser de 0,2 % en mai, après une hausse de 0,6 % en avril. Parallèlement, la croissance globale de la production industrielle devrait ralentir pour s'établir à 0,3 % en glissement mensuel en mai, après avoir progressé de 0,7 % en avril. De plus, le taux d'utilisation des capacités devrait légèrement augmenter pour atteindre 76,2 %, contre 76,1 % en avril.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement devrait publier le taux annualisé désaisonnalisé des mises en chantier, qui devrait avoir reculé à 255 100 unités en mai, contre 279 317 unités en avril. Statistique Canada devrait annoncer que les ventes des usines ont très probablement augmenté de 4,5 % en avril. L'agence pourrait également publier des chiffres indiquant que le commerce de gros a très probablement augmenté de 0,1 % en avril.

LE RESTE DE LA SEMAINE

La Réserve fédérale devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés lors de sa réunion de mercredi, la première sous la présidence de Kevin Warsh, alors que les marchés anticipent une hausse des taux d'ici décembre, l'inflation restant élevée et le marché du travail résilient.

Dans le calendrier économique américain, les données sur les permis de construire et les mises en chantier sont attendues mardi, tandis que les chiffres des ventes au détail sont prévus pour mercredi. Les ventes au détail de mai devraient augmenter de 0,5 %, après une hausse similaire en avril. Par ailleurs, les mises en chantier devraient légèrement reculer à 1,43 million d'unités en mai, contre 1,465 million le mois précédent. De plus, les permis de construire pour mai devraient s'établir à 1,42 million d'unités, en légère baisse par rapport aux 1,423 million enregistrés en avril. Jeudi, les demandes initiales d'allocations chômage devraient légèrement reculer à 225 000, contre 229 000.

La chaîne de supermarchés Kroger devrait afficher jeudi une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, alors que la société intensifie ses investissements dans la tarification, élargit sa gamme de marques propres et accélère ses efforts en matière de retrait en magasin et de livraison. Les investisseurs seront attentifs aux commentaires sur la santé des consommateurs.

Les banques américaines soumettront jeudi leurs commentaires officiels aux régulateurs, détaillant la manière dont les agences devraient assouplir davantage les règles de Bâle sur les fonds propres fondés sur les risques. Les banques avaient salué la proposition lors de sa présentation initiale, mais elles soulèvent désormais de nombreuses critiques techniques dans l'espoir de réduire davantage leur charge en fonds propres.

Ruth Porat, présidente et directrice des investissements d'Alphabet et de Google, devrait s'exprimer mercredi devant l'Economic Club of New York

Statistique Canada devrait publier vendredi les chiffres des ventes au détail, qui ont progressé de 0,6 % en avril après une hausse de 0,9 % en mars. L'agence publiera également jeudi les données sur les prix à la production pour le mois de mai.

Dans le calendrier économique latino-américain, les chiffres des ventes au détail du Brésil pour avril et les données sur l'activité économique de l'IBC-Br sont attendus respectivement mardi et mercredi. La banque centrale du Chili devrait annoncer mardi sa décision concernant les taux d'intérêt. Jeudi, l'Argentine devrait publier ses chiffres de la balance commerciale pour le mois de mai.