À ne pas manquer cette semaine et ce lundi 11 mai

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8 mai -

Lundi:

Fox devrait annoncer une baisse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre. Les investisseurs attendront avec impatience les commentaires sur la demande pour les programmes d'actualité et de sport de Fox.

Les ventes de logements existants aux États-Unis devraient augmenter, avec des ventes estimées à un taux annuel de 4,05 millions d'unités.

Mosaic devrait publier ses résultats du premier trimestre avant l'ouverture des marchés et les investisseurs s'intéresseront particulièrement à la capacité de l'entreprise à transformer la forte demande d'engrais et la hausse des prix en croissance des bénéfices, car la hausse des coûts du soufre et de l'ammoniac devrait peser sur les marges du phosphate. On s'attend à une hausse du chiffre d'affaires mais à une forte baisse des bénéfices en glissement annuel, ce qui mettra l'accent sur la maîtrise des coûts et la résilience des marges.

La société de télésanté Hims&Hers s'apprête à publier ses résultats du premier trimestre. Les analystes guetteront les signes de demande pour le comprimé amaigrissant oral de Novo Nordisk et le potentiel de nouveaux partenariats de marque.

Simon Property devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, soutenue par les loyers élevés pratiqués dans ses centres commerciaux. Les investisseurs attendront des commentaires sur la demande et les prévisions.

Au Canada, Barrick Mining devrait publier ses résultats du premier trimestre et afficher un bénéfice, selon les données compilées par LSEG. Les investisseurs seront à l'affût de tout commentaire concernant son introduction en bourse en Amérique du Nord et de toute mise à jour sur le projet Raqo Diq au Pakistan.

L'inflation au Brésil, mesurée par l'indice des prix IGP-10, doit être publiée.

Le reste de la semaine:

Les données sur l'inflation des prix à la consommation, mesurées par le Bureau of Labor Statistics, seront publiées mardi. L'indice des prix à la consommation (IPC) devrait augmenter de 0,6 % en avril. Sur les 12 mois jusqu'en avril, l'IPC devrait avoir progressé à 3,7 %, contre 3,3 % en mars. L'IPC sous-jacent devrait augmenter de 0,3 % sur une base mensuelle, tandis que sur une base annuelle, il devrait s'élever à 2,7 %. Mercredi, le bureau devrait publier les données sur l'inflation des prix à la production pour le mois d'avril. L'indice des prix à la production pour la demande finale devrait augmenter de 0,5 %, soit une hausse identique à celle enregistrée en mars. Sur une base annuelle, les prix devraient avoir augmenté de 4,9 %, contre une hausse de 4 % le mois précédent.

Mardi, Williams, de la Fed de New York, s'exprimera sur la politique monétaire lors de la conférence BNS-FMI à Zurich (03h15 ET/07h15 GMT). Goolsbee, de la Fed de Chicago, s'exprimera lors d'un événement organisé par la Chambre de commerce du Grand Rockford (13h00 ET/17h00 GMT), tandis que mercredi, Collins, de la Fed de Boston, devrait prononcer un discours au Boston Economic Club (11h30 ET/15h30 GMT). Jeudi, le président de la Fed de Cleveland, M. Hammack, prononcera le discours d'ouverture d'un événement virtuel sur la banque centrale organisé par la Fed de Cleveland et son Centre de recherche sur l'inflation (13h00 ET/17h00 GMT). Le même jour à New York, M. Williams participera à une table ronde lors d'un événement organisé par la Conference of Business Economists (17h45 ET/21h45 GMT), tandis que le gouverneur de la Fed, Michael Barr, s'exprimera sur le bilan lors d'un événement du FOMC organisé par Money Marketeers (19h00 ET/23h00 GMT).

Les analystes s'attendent à ce que Cisco Systems annonce mercredi une hausse de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, grâce à une forte demande pour ses équipements réseau alimentée par l'essor de l'IA.

Les prix à l'importation devraient augmenter de 0,9 % en avril, tandis que les prix à l'exportation devraient progresser de 1,1 %, lorsque le Bureau of Labor Statistics publiera ces données jeudi. Les données hebdomadaires sur les demandes d'allocations chômage, également attendues jeudi, devraient montrer une légère hausse des demandes initiales de 5 000, à 205 000. Le même jour, le Bureau du recensement doit publier les chiffres des ventes au détail, les ventes d'avril devant progresser de 0,5 % après une hausse de 1,7 % en mars. Par ailleurs, les stocks des entreprises pour le mois de mars devraient augmenter de 0,3 %. Pour clôturer la semaine vendredi, la Réserve fédérale publiera les données de la production industrielle d'avril, la production devant progresser de 0,3 % après une baisse de 0,5 % en mars. Le taux d'utilisation des capacités devrait également s'améliorer de deux dixièmes de point de pourcentage pour s'établir à 75,9 %.

Venture Global devrait annoncer mardi une baisse de son bénéfice ajusté au premier trimestre par rapport à l'année dernière. Les investisseurs attendent avec intérêt tout commentaire sur les perturbations liées au conflit au Moyen-Orient, les nouveaux accords d'achat, les répercussions de la tempête hivernale Fern au premier trimestre et la compression des marges.

Jeudi, la juge fédérale américaine Araceli Martinez-Olguin tiendra une audience pour déterminer s'il convient d'approuver définitivement l'accord historique de 1,5 milliard de dollars conclu par Anthropic dans le cadre d'un recours collectif intenté par un groupe d'auteurs qui accusaient l'entreprise d'avoir utilisé à mauvais escient des millions de leurs livres pour l'entraînement de l'IA. Le juge fédéral américain William Alsup avait approuvé à titre préliminaire cet accord l'année dernière avant de prendre sa retraite.

Applied Materials devrait annoncer jeudi une hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, portée par la forte demande pour ses outils de semi-conducteurs, les clients investissant massivement dans la production de puces d'IA.

Figma devrait annoncer jeudi une forte hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, la société bénéficiant d'une forte demande pour ses produits de conception logicielle, mais les investisseurs attendront également des commentaires sur l'impact des nouveaux outils de conception basés sur l'IA agentique sur le secteur de la conception logicielle.

Paul Atkins, président de la Commission américaine des opérations boursières (SEC), participera à une table ronde lors de la conférence annuelle de l'Autorité de régulation du secteur financier (FINRA) au sujet de ses relations avec la SEC.

Mercredi, GE Vernova demandera à un juge du Massachusetts de reconsidérer une injonction qui a contraint le fournisseur de turbines à poursuivre son travail sur le projet de parc éolien de 4,5 milliards de dollars de Vineyard Wind en Nouvelle-Angleterre.

Abiomed, filiale de Johnson & Johnson, tentera de se défendre contre les allégations de longue date de Maquet Cardiovascular, filiale du groupe suédois Getinge, selon lesquelles les pompes cardiaques Impella d'Abiomed enfreignent les brevets de Maquet. Le procès devrait débuter mercredi et se poursuivre jusqu'à vendredi.

La conférence Sohn Investment 2026, un événement très suivi au cours duquel les investisseurs présentent leurs idées, se tiendra mardi à New York.

Le géant chinois du commerce électronique Alibaba devrait annoncer mercredi une hausse de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, soutenue par une forte demande en matière de cloud computing, qui compense le ralentissement de la demande dans le commerce de détail. Les commentaires de la société sur la demande en matière de commerce électronique, le comportement des consommateurs, ses progrès dans le développement de l'IA et la croissance de ses marges seront suivis de près par les investisseurs.

JD.com devrait annoncer mardi une hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, mais la croissance devrait ralentir, la demande en produits électroniques et en appareils électroménagers s'essoufflant après avoir été soutenue par les mesures de subvention du gouvernement tout au long de l'année dernière. Les investisseurs se concentreront sur les commentaires de la société concernant ses plans pour stimuler la demande, l'évolution de ses marges bénéficiaires et ses prévisions concernant ses nouvelles activités, telles que sa branche de livraison de repas.

La société singapourienne Sea devrait annoncer mardi une forte hausse de son chiffre d'affaires au premier trimestre, bénéficiant d'investissements importants dans sa division de commerce électronique malgré une concurrence intense sur le marché de l'Asie du Sud-Est.

La Société canadienne d'hypothèques et de logement devrait publier vendredi les données sur les mises en chantier pour le mois d'avril. Statistique Canada publiera également ce jour-là les données sur les ventes manufacturières de mars, tandis que les données sur le commerce de gros pour la même période sont attendues jeudi.

Les données sur l'inflation au Brésil pour le mois d'avril, mesurées par l'indice IPCA, sont attendues mardi, ainsi que les ventes au détail de mars. Le Mexique publiera les données sur la production industrielle de mars le même jour. Jeudi, l'Argentine devrait publier les prix à la consommation d'avril, tandis que la banque centrale du Pérou annoncera sa décision sur les taux d'intérêt. Plus tard dans la semaine, le Brésil publiera les données sur la croissance du secteur des services.