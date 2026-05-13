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À la suite d'une révision, MSCI retire six sociétés de son indice indonésien
information fournie par Reuters 13/05/2026 à 03:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

MSCI MSCI.N a retiré six sociétés indonésiennes de son indice de référence mondial national à la suite de sa révision trimestrielle annoncée mardi, tandis que 13 autres sociétés ont été retirées de l'indice des petites capitalisations.

* Les six sociétés retirées de l'indice mondial de référence sont Amman Mineral International AMMN.JK , Chandra Asri Pacific

TPIA.JK , Dian Swastatika Sentosa DSSA.JK , Barito Renewables Energy BREN.JK , Petrindo Jaya Kreasi CUAN.JK et Sumber Alfaria Trijaya AMRT.JK .

* Parmi ces six sociétés, Sumber Alfaria Trijaya a été transférée dans l'indice MSCI Indonesia Small Cap.

* Le magnat indonésien Prajogo Pangestu détient des participations majoritaires dans Chandra Asri, Barito Renewables et Petrindo Jaya Kreasi.

* Dian Swastatika Sentosa fait partie du groupe Sinar Mas, l'un des plus grands conglomérats du pays détenu par la famille milliardaire Widjaja.

* Cette décision pourrait entraîner des ventes forcées de la part des fonds passifs indiciels une fois que le rééquilibrage entrera en vigueur le 29 mai.

* MSCI a déclaré le mois dernier qu'il prolongerait d'un mois, jusqu'en juin, son processus de réévaluation du marché boursier indonésien afin d'évaluer les réformes annoncées par ce pays d'Asie du Sud-Est, après qu'un avertissement lancé en janvier eut déclenché une chute des marchés et un exode des investisseurs étrangers.

* Le fournisseur d'indices avait également déclaré précédemment qu'il continuerait à geler les augmentations des facteurs d'inclusion des investisseurs étrangers et du nombre d'actions pour les titres indonésiens. Il s'abstiendra également d'ajouter des actions indonésiennes à ses indices de marché investissables ou d'autoriser toute migration vers le haut entre les segments de taille.

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