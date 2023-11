A la peine aux Etats-Unis, Dr. Martens voit son bénéfice fondre

La marque de chaussures britannique Dr. Martens, à la peine aux Etats-Unis, a annoncé jeudi une chute de son bénéfice net au premier semestre, ce qui a fait plonger son titre de plus de 25% à la Bourse de Londres en séance.

Dr Martens boots are pictured in the Dr Martens factory in Wellingborough, Northamptonshire, in central England, on March 18, 2010. What do British 1980s groups Madness and the Cure have in common with current teen heart-throb actor Robert Pattinson, Pope John Paul II and the Dalai Lama? Believe it or not, Dr. Martens' boots and shoes. AFP PHOTO/BEN STANSALL (Photo by Ben STANSALL / AFP) ( AFP / BEN STANSALL )