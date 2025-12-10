A l'ombre de la Fed, la Banque du Canada ne modifie pas ses taux d'intérêt

(AOF) - Quelques heures avant la décision de la Fed, la Banque du Canada a, sans surprise, maintenu inchangé son principal taux directeur à 2,25%. Elle a déjà assoupli sa politique monétaire de 100 points de base cette année. Le taux officiel d’escompte demeure par ailleurs à 2,5%, et le taux de rémunération des dépôts, à 2,20%. La Banque du Canada a rappelé que l’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation (IPC) a ralenti pour s’établir à 2,2% en octobre, les prix de l’essence ayant baissé et ceux des aliments ayant progressé plus lentement.

"Cela fait maintenant plus d'un an qu'elle se situe près de la cible de 2 %, tandis que les mesures de l'inflation fondamentale se maintiennent dans une fourchette de 2,5 à 3%. La Banque estime que l'inflation sous-jacente est encore autour de 2,5 %", poursuit l'institution financière. Cette dernière s'attend à ce que l'inflation mesurée par l'IPC soit "probablement plus élevée" à court terme, mais reste proche de la cible de 2%.

La Banque du Canada prévoit par ailleurs une croissance faible au quatrième trimestre en raison de la baisse anticipée des exportations nettes, avant qu'elle ne se redresse en 2026. Elle prévient cependant que "l'incertitude demeure élevée et que les fluctuations importantes des échanges commerciaux pourraient continuer de causer de la volatilité d'un trimestre à l'autre".

Sur le marché des changes, le dollar canadien s'effrite de 0,09% à 0,7217 dollar américain. Le dollar canadien est la quatrième devise du G10 la moins performante en 2025, rappelait MUFG ce matin.