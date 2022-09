A l’occasion d’InnoTrans, Forsee Power présente l’étude réalisée par le cabinet E-CUBE : Le rail européen bas carbone : solutions, opportunités et défis

La conférence de presse de présentation de l’étude aura lieu à InnoTrans le 21 septembre 2022 à 12h et est retransmise en direct via ce lien : https://plus.innotrans.de



Paris, le 21 septembre 2022 – 7h30 CEST – Forsee Power (FR0014005SB3 – FORSE – la « Société »), - Forsee Power, l'expert des systèmes de batteries intelligents et E-CUBE, le cabinet de conseil en stratégie dédié aux enjeux énergie, mobilité et climat présentent une étude sur la décarbonation du transport ferroviaire en Europe à l’occasion du salon international dédié au rail InnoTrans qui se tient à Berlin du 20 au 23 septembre.



Cette analyse, commandée par Forsee Power, intitulée Le rail européen bas carbone : solutions, opportunités et défis, aborde l’état du marché et les perspectives par types de véhicules, usages, technologies et pays.



