À l'aube de l'été, les films d'action ont perdu de leur attrait au box-office

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* Selon un analyste, la part du box-office des films d'action et d'aventure est à son plus bas niveau depuis 2010

* Les films familiaux et d'horreur gagnent en popularité

* La comédie « Le Diable s'habille en Prada 2 » va lancer la saison cinématographique estivale

(Ajout des prévisions actualisées et des paragraphes 13-14 sur la promotion de « Prada 2 ») par Lisa Richwine

Lorsque la saison estivale des films hollywoodiens débutera vendredi, les exploitants de salles compteront sur les femmes en talons hauts de « Le Diable s'habille en Prada 2 » plutôt que sur des super-héros en cape pour attirer le public dans les multiplexes.

Au cours des deux dernières décennies, le premier week-end de mai a été marqué par la sortie d’un film de super-héros ou d’une autre aventure à grand spectacle sur grand écran. Walt Disney DIS.N avait prévu de sortir « Avengers: Doomsday » à cette période cette année. Le studioa déclaré avoir besoin de plus de temps pour terminer le film Marvel et l’a remplacé par « Prada 2 », une comédie mettant en vedette les lauréates d’un Oscar Meryl Streep et Anne Hathaway.

Cette décision devrait porter ses fruits grâce à un excellent démarrage pour « Prada », selon les analystes du box-office. Elle coïncide également avec un déclin de l’attrait des films d’action au box-office, d’après une analyse des recettes au box-office américain et canadien réalisée par Doug Creutz, analyste chez TD Cowen.

En 2025, a déclaré Creutz, « Superman », « F1 » et d'autres films d'action/aventure représentaient 35 % des ventes de billets parmi les 100 films les plus populaires. Ce chiffre correspondait à la part la plus faible depuis 2010 et marquait la troisième année consécutive où ce chiffre se situait autour de 35 %.

Les films de super-héros Marvel de Disney et la série de films de course « Fast & Furious » d’Universal CMCSA.O , entre autres, ont attiré un large public dans les salles de cinéma dans les années 2010. Pas plus tard qu’en 2022, les films d’action représentaient 56 % des recettes du box-office national, portées par « Top Gun: Maverick » avec Tom Cruise.

Le nombre de films d'action sortis en salles est resté stable, à environ 25 par an, depuis plus d'une décennie.

Une partie, mais pas la totalité, de la baisse des recettes pourrait être liée à une baisse de qualité, a déclaré Creutz. Mais même les films ayant reçu des critiques positives ont généré moins de recettes au box-office que les années précédentes, a-t-il ajouté.

« Il semble que le public ne soit plus aussi impatient de voir de bons films de super-héros aujourd’hui qu’il l’était avant la pandémie », a déclaré Creutz dans une note de recherche.

Les films familiaux, en revanche, sont en hausse, tout comme les films d'horreur. Parmi les récents succès, on peut citer « Lilo & Stitch », « Zootopia 2 » et « The Super Mario Bros Movie ».

Les exploitants de salles ont déclaré que la popularité des genres était cyclique. Selon eux, la clé du succès réside dans une offre variée de films tout au long de l'année.

« Nous avons besoin de plus de drames et de comédies », a déclaré Greg Marcus, président-directeur général de The Marcus Corporation MCS.N , l'exploitant de la quatrième plus grande chaîne de cinémas aux États-Unis. « On dit que plus personne ne va voir de drames ou de comédies. C'est parce qu'on ne produit en réalité rien (dans ces genres) à aller voir. »

Les films d'action continuent d'attirer les foules. Les analystes du box-office sont optimistes quant aux sorties estivales, notamment « Spider-Man: Brand New Day » et le film « Star Wars » intitulé « The Mandalorian and Grogu », ainsi que « Avengers: Doomsday », dont la sortie a été reportée et qui est prévu pour décembre. Le dernier film « Avengers », « Avengers: Endgame » sorti en 2019, a généré 2,8 milliards de dollars de recettes mondiales, devenant ainsi le deuxième film le plus rentable de tous les temps.

Pour « Prada 2 », les cinémas vendent des seaux de pop-corn en forme de sac à main, proposent des cocktails et des plats à thème tels que la « mousse au chocolat du diable » et installent dans les halls des kiosques « urgence mode » proposant du mascara, du gloss et des brosses à cheveux.

« Prada 2 » pourrait plaider en faveur d’une plus grande diversité de genres dans les salles de cinéma, a déclaré Shawn Robbins, directeur de l’analyse cinématographique chez le distributeur de billets Fandango et fondateur et propriétaire de Box Office Theory.

Il s'attend à ce que le film rapporte au moins 70 millions de dollars de recettes nationales ce week-end, assurant ainsi un bon départ à la saison estivale qui s'étend jusqu'à la fête du Travail et représente généralement 40 % des recettes annuelles au box-office. Les projections d'autres analystes vont jusqu'à 100 millions de dollars.

« Je vous garantis que beaucoup de gens espèrent que c'est la nouvelle norme », a déclaré Robbins, soulignant le désir de voir davantage de films en dehors du genre d'action. « Il n'est pas nécessaire qu'un seul genre lance la saison très lucrative du cinéma. »