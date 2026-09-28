À l'attention des SNAPPERS de GNM/BLR-Le Pentagone attribue à Raytheon (filiale de RTX) un contrat de 20,7 milliards de dollars portant sur des missiles AMRAAM, alors que des inquiétudes pèsent sur les niveaux des stocks

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par Mike Stone

Le Pentagone a attribué à la division Raytheon de RTX un contrat pluriannuel provisoire d’une valeur de 20,7 milliards de dollars afin d’accélérer la production de missiles AMRAAM, alors que l’armée s’efforce de reconstituer ses stocks épuisés par les conflits au Moyen-Orient et en Ukraine.

Les États-Unis ont fourni de grandes quantités d’armes à leurs alliés tout en utilisant des munitions dans le cadre de leurs propres opérations militaires en Iran, ce qui suscite des inquiétudes quant aux stocks d’armes clés de défense aérienne et d’armes à guidage de précision.

L’AMRAAM est utilisé dans les combats aériens entre avions de chasse, ainsi que dans le cadre du système national avancé de missiles sol-air (National Advanced Surface-to-Air Missile System, NASAMS), qui sert à défendre la région de Washington et est utilisé par plus d’une douzaine d’autres pays, dont l’Ukraine, Oman et le Qatar.

Ce futur contrat portant sur l’AMRAAM est le dernier d’une série de contrats importants dans le domaine des munitions que le Pentagone a conclus cette année afin de faire pression sur les sous-traitants pour qu’ils augmentent plus rapidement leur production. L’attribution de ce contrat suit un schéma similaire à celui d’un contrat de 58,6 milliards de dollars portant sur des intercepteurs Patriot, attribué à Lockheed Martin LMT.N en juillet , un plan d’approvisionnement sur sept ans s’étendant jusqu’à l’exercice 2032.

Comme pour ce contrat, les dirigeants du secteur ont souligné que le Congrès n’avait pas encore débloqué les fonds nécessaires pour soutenir l’intégralité de cet engagement pluriannuel, ce qui signifie que les sous-traitants pourraient ne pas être en mesure d’investir à grande échelle dans les composants et les installations tant que les législateurs n’auront pas pris de mesures.

Ces accords de production visent à inciter les sous-traitants à accélérer l’augmentation de leur production, dans le cadre d’une initiative plus large de l’administration Trump visant à donner la priorité à la production d’armes plutôt qu’aux rendements pour les actionnaires.

Si le Congrès finit par allouer les fonds nécessaires, ce contrat permettrait à RTX de continuer à investir dans ses effectifs, sa chaîne d’approvisionnement et ses installations, alors que la demande américaine connaît une forte hausse.

L’entreprise a déclaré avoir presque doublé sa production d’AMRAAM en 2025 par rapport à l’année précédente.

Cet accord s’inscrirait dans le cadre de l’initiative "Arsenal of Freedom" du Pentagone. RTX avait annoncé en début d’année qu’elle se fixerait un objectif de production annuel d’au moins 1.900 missiles AMRAAM.