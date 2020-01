Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client A Davos, Trump dénonce les "prophètes de malheur" de l'écologie Reuters • 21/01/2020 à 13:36









DAVOS, Suisse, 21 janvier (Reuters) - Donald Trump a rejeté mardi, au premier jour du Forum économique mondial (WEF) de Davos, les mises en garde sur le climat des militants écologistes, qu'il a qualifiés "de prophètes de malheur". Sans mentionner explicitement la question du dérèglement climatique, le président américain a appelé au rejet des "éternels prophètes de malheur et leurs prédictions de l'apocalypse". "Ce sont les héritiers des diseurs de bonne aventure de l'ancien temps", a ajouté Donald Trump sous les yeux de la jeune activiste suédoise Greta Thunberg, également invitée à cette 50e édition du WEF dans la station de ski suisse, qui assistait au discours et a quitté la salle sans un mot, la mine sombre. Greta Thunberg devait animer dans l'après-midi une session de travail baptisée: "Comment éviter l'apocalypse climatique?" Donald Trump, qui a retiré les Etats-Unis de l'accord de 2015 sur le climat, a annoncé que son pays rejoignait une initiative lancée par le WEF pour planter 1.000 milliards d'arbres. "Ce n'est pas une époque pour le pessimisme mais pour l'optimisme. Ils (Les écologistes) avaient prédit une crise de surpopulation dans les années 1960, une famine massive dans les années 1970 et la fin du pétrole dans les années 1980. Ils veulent toujours dominer, transformer et contrôler tous les aspects de nos vies. Nous ne laisserons jamais le socialisme radical détruire notre économie, ruiner notre pays ou supprimer notre liberté", a poursuivi le président conservateur américain. "Je crois beaucoup en l'environnement. Je veux l'eau la plus propre et l'air le plus propre", a ajouté le milliardaire. Présent dans la salle, le prix Nobel d'économie Joseph Stiglitz s'est déclaré "abasourdi" par son discours. "C'est comme si ce que nous voyons de nos yeux n'existait pas", a-t-il dit. Deux ans après sa première venue à Davos en tant que chef de la Maison blanche, Donald Trump a également affirmé que les accords commerciaux récemment conclus par Washington avec la Chine et le Mexique représentaient un modèle à suivre pour le XXIe siècle. Alors que son procès en destitution doit s'ouvrir à Washington, il a vanté son bilan économique. "Pour une entreprise qui veut réussir, il n'y a pas de meilleur endroit que les Etats-Unis", a assuré Donald Trump. (Alexandra Alper, Alessandra Galloni, version française Jean-Stéphane Brosse)

