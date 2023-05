7 questions pour les investisseurs sur le plafond de la dette américaine

Amundi

Ce qu'il faut retenir des négociations sur le plafond de la dette américaine et leurs conséquences en matière d'investissement.

1. De quoi s'agit-il ?

Le plafond de la dette américaine est une limite réglementaire au montant total de la dette que le gouvernement est autorisé à contracter.

2. Quelle échéance ?

Le plafond actuel de la dette a été atteint en janvier et le Trésor a prévenu qu'il serait à court de liquidités pour faire face à ses engagements de dépenses autour du 1er juin, mais cette date peut n'être qu'une estimation.

3. Quelle est l'issue la plus probable ?

Nous pensons qu'il y a de bonnes chances qu'un accord sur le relèvement du plafond soit conclu prochainement. Le plafond de la dette a été relevé de nombreuses fois dans le passé, mais une telle décision nécessite l'approbation des deux chambres du Congrès. Par conséquent, cette fois-ci, les deux partis politiques doivent parvenir à un accord.

4. Que se passera-t-il si aucun accord n'est conclu d'ici le 1er juin ?

Si tel est le cas, le plus probable est que le gouvernement hiérarchisera sa dette pendant un certain temps, en privilégiant le service de la dette et le remboursement du principal par rapport à ses autres dépenses.

5. Quel serait l'impact d'une hiérarchisation de la dette ?

Le paiement des salaires des fonctionnaires, des services de santé et de la sécurité sociale pourrait en partie être suspendu jusqu'à ce qu'un accord soit conclu. Les deux camps politiques risquent de perdre le soutien des Américains, qui avec la perte de revenus réguliers souffriront d'un manque de liquidités à court terme.

6. Quels sont les risques de retard dans la conclusion d'un accord ?

Un retard dans la conclusion d'un accord ou un défaut (peu probable selon nous) pourrait entraîner une dégradation de la note de crédit, comme ce fut le cas en 2011 (Fitch vient de placer la note AAA des États-Unis sous surveillance). Un tel défaut aurait en outre d'importantes conséquences pour les marchés : les bons du Trésor américain sont considérés comme l'actif le plus sûr au monde et c'est par rapport à eux qu'est évalué le prix de tous les autres actifs financiers (crédit, actions, etc.).

7. Quel impact sur l'économie ?

L'impact dépendra de la nature de l'accord. La proposition initiale des républicains exigeait des réductions de dépenses en limitant à 1 % la croissance annuelle nominale des dépenses publiques au cours des dix prochaines années. Cette contraction budgétaire, associée à une politique monétaire restrictive, serait négative pour la croissance économique. Mais un défaut serait encore plus grave pour l'économie.

Analyse de Mahmood PRADHAN et Jonathan DUENSING

