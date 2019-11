7 indicateurs que tout investisseur devrait suivre (Crédits photo : Flickr - Brennan Clark )

Pour prendre le pouls des marchés, bien appréhender le contexte macro-économique et investir judicieusement, les investisseurs peuvent compter sur les indicateurs économiques. Véritables signaux de la conjecture, ils renseignent les investisseurs et leur donnent les clés pour comprendre l'environnement économique. Mais ils ont aussi une incidence directe sur l'évolution des marchés financiers. Découvrez dans cet article 7 indicateurs à surveiller pour des investissements avisés.

Évolution du PIB

L'évolution du produit intérieur brut (PIB) d'un pays ou d'une zone économique permet de déterminer sa croissance (ou sa décroissance). À ce titre, les publications du PIB des grandes puissances économiques telles que les États-Unis mais aussi la Chine ou encore la zone Euro sont très suivis par les marchés et influencent directement ces derniers.

Pour connaître les estimations du PIB français, referez-vous aux publications de l'INSEE. Pour connaître le PIB de la zone Euro ou le PIB mondial, référez-vous aux publications d'Eurostat, de l'OCDE ou encore de l'OFCE.

Indice de confiance

Il existe de très nombreux indices de confiance qui, selon le secteur et le pays concerné, renseignent sur l'état de la conjoncture.

Ainsi, l'indice ISM, publié le 1er jour ouvré de chaque mois, basé sur les intentions des directeurs d'achat de sociétés américaines du secteur manufacturier, reflète l'état de santé du secteur manufacturier américain. En dessous de 42,7 %, il témoigne d'une contraction de l'ensemble de l'économie.

L'indice Michigan qui se fonde sur une étude sur la confiance de 500 ménages américains permet d'anticiper les futures dépenses des consommateurs. Il permet de ce fait d'anticiper la croissance économique du pays dont la consommation est l'un des principaux moteurs. L'indice Michigan est publié le 2ème vendredi de chaque mois et fait l'objet d'une révision publiée le dernier vendredi du mois.

L'indice IFO, publié chaque mois sur le site officiel de l'institut IFO, reflète la confiance de 700 chefs d'entreprises allemandes. Il est non seulement un bon indicateur de la situation économique allemande mais même au-delà de la zone euro dans sa globalité. S'il dépasse les 100 points, la conjoncture est bonne. En dessous des 100 points, le pessimisme règne.

Taux de chômage

Le taux de chômage est un indicateur majeur sur la situation de l'emploi. Il correspond au pourcentage de la population active qui recherche un emploi.

Les différents pays publient mensuellement leurs chiffres mais, sans conteste, c'est le niveau du chômage des États-Unis, publié le 1er vendredi de chaque mois à 14h30 qui a l'impact le plus important sur les différentes places boursières mondiales.

Évolution du taux interbancaire

Certes, les banques centrales fixent le taux interbancaire qui correspond au taux auquel les banques peuvent se prêter de l'argent entre elles mais il conviendra surtout de se référer au Libor (pour London InterBank Offered Rate) et notamment au Libor 3 mois qui correspond au taux auquel les banques empruntent et prêtent sans garantie entre elles. Il est calculé tous les jours sur la base des déclarations des principales banques du marché interbancaire de Londres.

Il s'agit d'un indicateur précieux sur la liquidité du système bancaire et le coût du crédit bancaire. Plus ce taux est élevé par rapport aux taux directeur de la BCE, plus la défiance des banques est grande.

Taux de facilité des dépôts

Autre indicateur lié au marché bancaire : le taux de facilité de dépôt (deposit facility en anglais) qui correspond aux liquidités déposées par les banques auprès de la banque centrale.

Il s'agit donc d'un bon indicateur de l'aversion au risque des acteurs du secteur bancaire. Plus ce taux est important, plus l'aversion au risque est grande. Ainsi, en 2008, il est passé de 17 000 points avant la crise financière à 250 000 points au plus fort de la crise.

Il est consultable sur le site de Bloomberg.

Volatilité des marchés

La volatilité d'un marché financier, qui correspond à la mesure des amplitudes de variations des actifs sur ce marché, reflète l'humeur des marchés. Une volatilité élevée (les amplitudes de variations sont importantes) traduit une grande instabilité des marchés et une aversion au risque. Le VIX, l'indice de volatilité du S&P 500, aussi appelé « indice de la peur », ou le V1x (l'indice de volatilité du Dax) permettent par exemple de dégager des tendances sur l'humeur des marchés.

Cours de l'or

Autre indicateur permettant de juger de l'aversion au risque des investisseurs et de la défiance de ces derniers pour le marché actions : le cours de l'or. Une hausse importante signifie historiquement que les actions sont moins attractives car jugées survalorisées et que la fin de cycle n'est pas loin, d'où un recours massif à la valeur refuge par excellence. Mais un cours haussier du précieux métal jaune peut aussi signifier que les investisseurs



Louis Yang (Café de la Bourse)