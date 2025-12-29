683 Capital Partners dépasse les 5% du capital de Genfit
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 11:04
Le déclarant a précisé détenir 2 576 702 actions Genfit représentant autant de droits de vote, soit 5,15% du capital et 4,57% des droits de vote de cette société biopharmaceutique française spécialisée dans les maladies du foie.
Valeurs associées
|5,2850 EUR
|Euronext Paris
|+2,62%
