5G-Les prix en hausse de €220 mlns au premier jour des enchères-Arcep

PARIS, 29 septembre (Reuters) - Le prix des enchères des nouvelles fréquences 5G en France est supérieur de 220 millions d'euros au prix initial au premier jour des enchères lancées par le gouvernement, d'après l'Arcep, l'autorité de tutelles des télécoms. Bouygues Telecom (Bouygues BOUY.PA ), Orange ORAN.PA , Free (Iliad ILD.PA ) et SFR (Altice ATCA.AS ) rivalisent pour acquérir 110 MHz répartis en 11 blocs de 10 MHz. Le nouveau prix de 90 millions par bloc fixé par l'Arcep pour le deuxième jour des enchères représente 20 millions de plus que le prix initial, soit 220 millions de plus pour les 11 blocs. (Mathieu Rosemain, version française Jean-Michel Bélot, édité par Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées ALTICE EUROPE Euronext Amsterdam +0.02% BOUYGUES Euronext Paris +0.68% ILIAD Euronext Paris +0.10% ORANGE Euronext Paris +0.68%