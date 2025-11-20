5E cherche à obtenir 20 millions de dollars de soutien du gouvernement américain pour la chaîne d'approvisionnement en bore

5E Advanced Materials FEAM.O est en pourparlers avec le Los Alamos National Laboratory afin d'obtenir un soutien fédéral d'environ 20 millions de dollars pour son projet de bore de Fort Cady en Californie, a déclaré le directeur général Paul Weibel à Reuters, alors que l'entreprise cherche à devenir l'un des rares fournisseurs nationaux de ce minéral nouvellement désigné comme critique.

Paul Weibel a indiqué que le laboratoire basé au Nouveau-Mexique avait proposé de financer les opérations pilotes de l'entreprise. Los Alamos n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le laboratoire relève du ministère américain de l'énergie et mène des recherches dans des domaines tels que la sécurité nationale, l'exploration spatiale, la fusion nucléaire, les énergies renouvelables, la médecine, les nanotechnologies et les superordinateurs.

Le bore a été ajouté ce mois-ci à la liste des minéraux critiques des États-Unis par l'U.S. Geological Survey et le ministère de l'intérieur, reflétant les préoccupations concernant les risques d'approvisionnement, les substituts limités et la forte concentration de la production en dehors des États-Unis.

Bien que les États-Unis disposent d'une offre importante, ils ne disposent pas de la transformation et du raffinage du bore à haute valeur ajoutée dont les industries ont besoin et qui se déroulent principalement à l'étranger.

La Chine contrôle la quasi-totalité de la transformation du bore en aval, un point d'étranglement stratégique que les décideurs américains ont mis en évidence.

L'offre mondiale reste fortement concentrée. L'entreprise publique turque Eti Maden est le principal producteur, suivie par la filiale U.S. Borax de Rio Tinto RIO.AX à Boron, en Californie.

Paul Weibel a déclaré que 5E prévoit de demander un financement dans le cadre d'un programme du DOE conçu pour accélérer la production américaine de minéraux nécessaires à la technologie énergétique, à la fabrication, au transport et à la défense nationale.

L'administration Trump a fait de l'augmentation de la production nationale de minéraux une priorité dans un contexte de tensions commerciales accrues avec la Chine et d'autres grands fournisseurs.

Le bore est utilisé dans l'énergie nucléaire, les éoliennes, les verres spéciaux, les céramiques, les isolants avancés, les engrais, les produits chimiques de nettoyage et comme additif dans les forages pétroliers et gaziers, ce qui en fait un intrant clé pour les secteurs de la transition énergétique et les industries traditionnelles.

FINANCEMENT DE L'AVENIR

Pour soutenir ses plans de développement, 5E a demandé un prêt supplémentaire de 10 millions de dollars à la Banque américaine d'import-export (EXIM), qui est en cours d'examen.

L'entreprise a reçu une lettre d'intérêt de l'EXIM pour un financement potentiel de 285 millions de dollars pour Fort Cady, l'un des seuls projets de bore avancés en cours de développement aux États-Unis.

Le DOE et EXIM n'ont pas répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Le projet Fort Cady de 5E comprend une usine pilote entièrement opérationnelle qui a commencé à expédier de l'acide borique pour des essais commerciaux. Une installation commerciale plus importante est en cours de développement et la décision finale d'investissement devrait être prise en octobre 2026.