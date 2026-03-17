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51WORLD en hausse grâce à son partenariat avec Nvidia pour le développement de la conduite autonome
information fournie par Reuters 17/03/2026 à 04:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 mars - ** Les actions du groupe chinois de logiciels Beijing 51WORLD Digital Twin Technology 6651.HK augmentent de 8,7 % à 55 dollars HK, en voie de réaliser la plus forte hausse en pourcentage sur une journée depuis le 11 mars

** Les actions sont en passe de mettre fin à trois séances de baisse consécutives

** Nvidia NVDA.O annonce l'intégration de son Omniverse NuRec et de SimOne de 51WORLD, 51WORLD devenant son partenaire mondial de simulation L4 pour accélérer le développement de systèmes de conduite autonome basés sur le raisonnement

** Depuis le début de l'année, l'action a progressé de 27,6 %, tandis que l'indice Hang Seng TECH .HSTECH a baissé de 5,6 %

Valeurs associées

HONG KONG HANG SENG INDIC
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HSCEI
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NVIDIA
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