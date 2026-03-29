50 ans d'Apple: cinq anecdotes sur la marque à la pomme

Le PDG par intérim et cofondateur d'Apple Computer, Steve Jobs, présente le nouvel ordinateur Power Mac G4, désormais disponible au public, le 31 août 1999 à San Francisco, en Californie ( AFP / JOHN G. MABANGLO )

Pomme croquée, "09h41", George Orwell... Depuis ses débuts dans un garage californien en avril 1976, Apple a marqué le monde de l'informatique et la culture populaire avec des produits adoptés par des millions de consommateurs aux quatre coins du globe.

Voici cinq anecdotes sur la firme basée à Cupertino (Californie) à l'occasion de ses 50 ans.

- Logo énigmatique -

Référence au fruit défendu d'Adam et Eve ou à la pomme empoisonnée qui aurait emporté le mathématicien britannique Alan Turing : de nombreuses rumeurs ont alimenté la légende autour du célèbre logo de la marque Apple, dont le nom vient de l'attrait de Steve Jobs, l'un de ses cofondateurs, pour ce fruit.

Dans une interview au magazine Forbes en 2018, son auteur, le graphiste américain Rob Janoff, a raconté n'avoir reçu qu'une seule consigne lorsqu'on lui a commandé ce nouveau logo en janvier 1977.

"Ne le rends pas mignon", lui aurait lancé Steve Jobs, qui souhaitait quelque chose de plus simple que le tout premier logo de "Apple Computer": une illustration d'Isaac Newton sous un arbre.

Sur son site internet, Rob Janoff a expliqué avoir passé deux semaines à étudier des coupes transversales de pommes, avant d'arrêter son choix sur un fruit croqué vu de côté.

A Forbes, il précise avoir ajouté cette entaille afin de distinguer la pomme d'autres fruits ronds similaires, comme une cerise.

- Troisième homme -

Si l'histoire a retenu les noms de Steve Jobs et Steve Wozniak comme cofondateurs de l'entreprise, la signature d'un troisième homme figure au bas du contrat de trois pages marquant la création d'Apple, le 1er avril 1976: Ronald Wayne.

Steve Jobs, cofondateur et PDG par intérim d'Apple Computer, présente le nouvel ordinateur personnel iMac, conçu pour faciliter l'accès à Internet, le 1er septembre 1998 à San Francisco, en Californie ( AFP / MONICA DAVEY )

La biographie "Steve Jobs", de Walter Isaacson, rapporte que cet ingénieur de l'entreprise de jeux vidéo Atari, ami de Steve Jobs, était chargé de l'ingénierie mécanique et de la documentation dans la toute nouvelle entreprise.

Mais par crainte de perdre ses quelques économies en cas d'échec, il a renoncé à son statut d'associé à peine onze jours après la signature.

Wayne a rétrocédé les 10% qu'il possédait dans l'entreprise contre 800 dollars, puis un second versement de 1.500 dollars, détaille la biographie.

En 2026, ces 10% représenteraient environ 370 milliards de dollars.

- "1984" -

Un monde futuriste gris et totalitaire, une figure menaçante déclamant un discours et une jeune athlète qui brise un écran géant en y lançant un marteau: le 22 janvier 1984, des dizaines de millions d'Américains découvrent la nouvelle publicité d'Apple lors du "Super Bowl", finale du championnat de football américain.

Réalisé par le cinéaste américain Ridley Scott, ce spot d'une minute, qui se termine sur un simple message annonçant la sortie de l'ordinateur Macintosh et le logo de la marque, est un hommage au roman d'anticipation "1984" de George Orwell, dont il reprend l'ambiance pesante.

Régulièrement citée comme l'une des publicités les plus marquantes de l'histoire, elle a pour originalité de ne pas présenter directement un produit, mais fait la promotion de l'ordinateur personnel comme un objet d'émancipation pour le consommateur.

- Couleurs pop -

Au fil des ans, les appareils d'Apple ont utilisé toute une gamme de couleurs pour se démarquer du noir et du blanc austères de leurs concurrents.

En 1998, les premiers modèles d'iMac proposaient des coques transparentes dans des tons bleus ou verts acidulés qui attirent l'œil tout en offrant un aperçu des composants high-tech qu'ils renferment.

Gris métallisé dans ses premières versions, le lecteur de musique iPod s'est rapidement décliné dans de nombreuses couleurs, allant du doré au rose.

Une idée également reprise pour les téléphones portables iPhone de la marque.

- "09h41" -

Quasiment tous les visuels publicitaires et captures d'écran des produits Apple ont un point commun: ils affichent le même horaire, "09h41". Et ce n'est pas un hasard.

Jon Manning, développeur de jeux australien, a affirmé avoir interrogé en 2010 Scott Forstall, alors responsable d'iOS (le système d'exploitation mobile d’Apple), à ce sujet.

Forstall a expliqué que ce timing était une référence à la structure des événements d'annonces d'Apple - les "keynotes" - tels qu'imaginés par Steve Jobs, durant lesquels la principale annonce doit avoir lieu environ 40 minutes après le début de la présentation.