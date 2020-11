5 règles à respecter pour trader en Bourse

(Crédits photo : Adobe Stock - )

La Bourse connaît un regain d'intérêt depuis le confinement et la coronacrise. Plus de 150 000 particuliers ont fait leurs premiers pas en Bourse entre février et avril 2020 selon une étude de l'AMF. Si l'on ne peut que se réjouir de l'intérêt des Français pour les marchés financiers, rappelons que l'investissement en Bourse n'est pas sans risques et qu'il existe certaines règles qu'il vaut mieux respecter dès lors que l'on souhaite investir activement sur les marchés boursiers.

Découvrez dans cet article 5 conseils à suivre absolument pour trader en Bourse.

Toujours protéger sa position

Il est salutaire, dès que l'on ouvre une position, de la couvrir avec un ordre de Bourse qui vous permettra de protéger votre capital si votre anticipation s'avère incorrecte. Cela devrait même être le premier réflexe du trader. Dès lors qu'il envisage de prendre une position, le trader devrait aussi immédiatement songer à l'endroit où placer son stop loss : à un nombre de pips prédéfini ? Sur le supporte de résistance le plus proche ? Un autre seuil qui sur les graphiques vous paraît important ? Dans une optique de money management, la taille de la position dépendra d'ailleurs de l'emplacement de votre ordre stop loss. Plus son emplacement est loin, plus la position est risquée et plus celle-ci devrait être petite. À l'inverse, plus le stop loss est placé proche de votre position, moins celle-ci est risquée et plus la taille pourra être importante.

Toujours attendre le signal pour prendre ou boucler une position

Il peut parfois être difficile de savoir quand entrer ou sortir d'une position, surtout si l'on est un trader débutant, mais parfois les circonstances de marché rendent la prise de position difficiles aussi pour un trader expérimenté. Comment alors être sûr de ne pas se tromper (ou au moins mettre toutes les chances de son côté) ? Le mieux est de toujours attendre un signal clair que l'on aura identifié comme tel dans son plan de trading : la validation d'une figure technique, le signal donné par un indicateur technique, la cassure d'un support de résistance, un rebond après une cassure, etc. Ne prenez jamais position sans avoir identifié un signal clair qui figure dans votre plan de trading.

Toujours compter sur une stratégie testée et approuvée

De même que vous ne devez jamais investir sur des marchés ou produits que vous maîtrisez mal, vous ne devez pas non plus vous essayer à des stratégies jamais utilisées auparavant. Si l'envie vous prenait de vous lancer sur le marché des matières premières alors que vous tradez uniquement les actions par exemple, ou si vous vouliez tenter de shorter le marché alors que vous êtes d'ordinaire un trader long, réservez vos essais à un compte démo, hors de vos séances de trading habituelles pour ne pas mettre en danger votre capital. Le compte de démonstration sert justement à cela : tester de nouveaux indicateurs, de nouveaux produits, de nouveaux marchés, de nouvelles stratégies, sans mettre en péril son capital. Contentez-vous pour vos séances de trading de suivre des stratégies qui ont fait leurs preuves, sur lesquelles vous avez travaillées, et qui figurent dans votre plan de trading.

Toujours respecter son plan de trading

Car oui, l'essentiel finalement, est de toujours respecter son plan de trading et de ne jamais s'en écarter, même dans les moments de doute et de turbulences sur les marchés. Mieux vaut s'abstenir de trader que de s'en écarter. Il est un guide qui tient compte de votre profil d'investisseur, de votre aversion au risque, de vos objectifs financiers et de votre horizon d'investissement, de vos compétences et de vos goûts, de vos habitudes et de votre caractère, pourquoi donc serait-il judicieux d'en sortir ? Respecter toujours vos règles d'entrée et de sortie ainsi que vos règles de money management. Cantonnez-vous aux marchés, produits et stratégies sélectionnées. C'est le plus sûr moyen d'être gagnant dans la durée. Changer son plan de trading, c'est à la fois renier son style de trading mais aussi prendre position sans avoir eu le temps de réévaluer toutes les données que cette modification implique et s'exposer à un risque très important.

Toujours garder du recul

Le trader doit être discipliné et laisser ses émotions à la porte de son bureau pour être, autant que faire se peut, froid, organisé, déterminé, discipliné. C'est la raison et non les émotions qui doivent dicter vos prises de position. Mieux vaut donc apprendre à les maîtriser pour rester concentré. Attention pour bien trader à ne pas être fatigué, stressé, ou distrait par des préoccupations extérieures. Il est primordial d'être en possession de tous ses moyens intellectuels et de ne pas se déconcentrer. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas si besoin est à terminer votre séance de trading plus tôt, voire à l'annuler plutôt que de la maintenir à tous prix et augmenter considérablement le risque de commettre des erreurs.