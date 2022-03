5 raisons pour lesquelles vous devriez avoir des ETF dans votre épargne

Parmi les bonnes raisons de détenir des ETF : le vaste choix de produits. Depuis ses débuts il y a une trentaine d'années, le marché des ETF s'est fortement développé. (crédit : BlackRock)

Pas forcément convaincu d'intégrer des ETF dans votre portefeuille ? Pourtant, les raisons ne manquent pas. Nous en avons listé cinq pour lesquelles tout investisseur particulier devrait avoir des ETF dans son épargne. Revue de détail.

1. La diversification

L'ETF est un produit financier qui détient, selon l'indice qu'il réplique, une dizaine à des centaines de titres en sous-jacent. C'est un placement qui offre, par sa nature, de la diversification : en effet, vous n'êtes pas investi sur un seul titre mais plusieurs en même temps.

En investissant sur l‘ETF qui suit l'indice Euro Stoxx 50 par exemple, un épargnant diversifie son placement sur les 50 plus grandes sociétés de la zone euro. Certains indices sont beaucoup plus larges, comme le S&P 500 qui contient les 500 plus grandes entreprises cotées américaines. On rappelle que la diversification ne protège jamais intégralement d'une perte. En revanche, plus un portefeuille contient de titres, plus l'investisseur diminue son risque en cas de secousse de marché.

2. Les coûts faibles

Un ETF cherche à répliquer la performance d'un indice. Grâce à cette approche, les ETF affichent une structure de coûts très abordable pour plusieurs raisons. Premièrement, le gérant n'a pas besoin d'effectuer une sélection active des titres, c'est-à-dire étudier le marché très régulièrement et décider quels titres acheter ou vendre pour optimiser le portefeuille en permanence. Deuxièmement, l'ETF suivant un indice de référence, les coûts de transaction pour acheter et vendre un titre sont beaucoup plus faibles que pour un fonds en gestion active. Finalement, un ETF peut avoir des frais de gestion jusqu'à 10 fois moins élevés qu'un fonds actif.

A voir // 100% ETF : Gestion active et gestion indicielle

3. La transparence

Puisqu'un ETF réplique un indice, sa composition est en permanence celle de l'indice sous-jacent, qui peut être consultée par l'investisseur quand il le souhaite. Dans le cas des fonds actifs, la composition est communiquée de façon régulière dans des reportings, souvent mensuels, mais n'est pas transparente en temps réel. Cette transparence que proposent les ETF est donc un avantage, notamment pour les investisseurs qui souhaitent suivre de près ce qui se passe au sein de leur portefeuille.

4. La liquidité

Pour rappel, un ETF est un fonds indiciel coté en Bourse, comme une action. L'investisseur peut ainsi acheter ou vendre des parts d'ETF comme il le ferait avec une action individuelle : c'est-à-dire, tout au long de la journée. On parle donc de liquidité élevée pour les ETF, par rapport à d'autres placements qui requièrent souvent 24h ou 48h pour qu'une transaction d'achat ou de vente soit effectuée.

Attention, dans certains cas, l'ETF réplique un indice très spécifique et la liquidité est donc plus faible : la transaction peut ne pas se faire immédiatement par manque de volume.

5. Le choix

Depuis ses débuts il y a une trentaine d'années, le marché des ETF s'est fortement développé. L'offre est de plus en plus large. Aujourd'hui, la taille du marché des ETF est supérieur à 10.000 milliards d'euros. Avec notre gamme iShares, nous sommes à ce jour le premier gestionnaire d'ETF dans le monde, en termes d'encours sous gestion pour nos clients, accompagné d'un grand nombre d'acteurs qui sont également présents sur ce secteur. En France, notre offre contient aujourd'hui plus de 450 ETF, avec des stratégies couvrant :

- toutes les classes d'actifs principales : actions, obligations et matières premières ;

- des stratégies intégrant des problématiques de climat et de durabilité ;

- des approches thématiques comme la digitalisation, l'économie circulaire ou encore la diversité et l'égalité des chances.

Avec une offre aussi large, vous pouvez facilement vous constituer, à des coûts abordables, un portefeuille diversifié qui correspond à :

 vos objectifs,

 votre niveau de tolérance au risque,

 vos valeurs et convictions, avec une offre durable et thématique qui s'étoffe.

Risque de perte en capital. La valeur des investissements et les revenus qu'ils génèrent peuvent aussi bien baisser qu'augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats actuels ou futurs et ne doivent pas être le seul facteur à prendre en considération lors de la sélection d'un produit ou d'une stratégie. Avant tout investissement, il est indispensable de consulter la documentation juridique du fonds (Document Clé pour l'Investisseur (DICI) et prospectus) et de s'assurer d'avoir pris connaissance des risques spécifiques du produit.

Les résultats de cette recherche ne reflètent pas nécessairement l'opinion d'une société du groupe BlackRock ou d'une de ses entités et il n'existe aucune garantie quant à leur exactitude.

Ce document n'est pas destiné à être invoqué comme une prévision, une recherche ou un conseil en investissement. Il ne constitue pas une recommandation, une offre ou une sollicitation d'acheter ou de vendre des titres ou d'adopter une quelconque stratégie d'investissement dans un pays où une telle offre, sollicitation ou distribution serait illégale ou dans lequel la personne faisant une telle offre ou adressant une telle sollicitation n'y serait pas habilitée, ou bien dans lequel il serait illégal de faire une telle offre ou d'adresser une telle sollicitation à son destinataire. La responsabilité de connaître les lois et règlements en vigueur dans votre pays de résidence vous incombe.

Informations importantes : Publié par BlackRock (Netherlands) B.V., autorisée et réglementée par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers. Siège social Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tél : 020 - 549 5200, Tél : 31-20-549-5200. Registre du commerce n° 1706831. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont généralement enregistrés.