5 questions sur la situation en Israël

Ce qu'il faut retenir des récents évènements en Israël

Que s'est-il passé ?

Le 7 octobre, le groupe d'activistes du Hamas a lancé une offensive meurtrière avec des actions concomitantes depuis la bande de Gaza sur Israël en tirant des roquettes et en envoyant ses forces dans le pays par voie terrestre, aérienne et maritime. En réponse, le Premier Ministre Nétanyahou a annoncé le début d'une guerre longue et difficile. Il semble que les services de renseignement israéliens ont échoué, très probablement en raison de divisions internes résultant de la réforme judiciaire de Netanyahu, qui a vu des désaccords croissants entre le gouvernement et les services de sécurité.

Pourquoi cette violence du Hamas et pourquoi maintenant ?

Le Hamas est soutenu par l'Iran et ce dernier tente de saboter la récente normalisation des relations entre l'Arabie Saoudite et Israël. Cette normalisation fait peser une menace considérable sur l'Iran et aurait pu mener à des accords de sécurité régionaux avec la participation des États-Unis. Cela aurait isolé l'Iran.

Ce dernier dispose d'un levier important sur les groupes militants radicaux entourant Israël, et l'attaque du Hamas a très probablement été soutenue par ce pays, avec pour objectif de rendre plus difficile le rapprochement entre l'Arabie Saoudite et Israël et de rappeler aux Saoudiens le pouvoir exercé par l'Iran dans la région.

D'un autre côté, le Hamas tente de renforcer sa crédibilité compte tenu de sa position politique affaiblie au niveau national. De plus, en tant que mouvement peu intéressé par la paix avec Israël, le groupe a intérêt à empêcher toute normalisation entre l'Arabie Saoudite et Israël dans laquelle les Saoudiens auraient accepté une solution de fortune à la question palestinienne. Enfin, cette attaque est également une réponse aux intimidations et à la violence croissantes d'Israël à l'encontre des Palestiniens.

Quelle évolution du conflit à court terme ?

Le conflit durera probablement plusieurs semaines, les prises d'otages compliquant la réponse d'Israël, et les États-Unis seront très probablement impliqués. Sur le plan intérieur, le Premier ministre Nétanyahou sera confronté à une forte réaction des Israéliens face à l'échec en matière de sécurité, ce qui implique une probabilité accrue qu'il agisse avec peu de retenue.

Le conflit devrait rester circonscrit à Gaza et en Cisjordanie. Toutefois, les milices iraniennes soutenues en Syrie et au Liban pourraient être impliquées, et le conflit pourrait s'étendre.

