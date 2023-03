5 premiers clubs de football européens et sud-américains d’envergure rejoignent « Football at AlphaVerse », l’univers de CBI consacré au football

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI, Euronext Growth Paris : FR0014007LW0, ALCBI) annonce la signature de 5 premiers accords stratégiques avec des clubs de football européens et sud-américains d’envergure en vue de la création de 5 mondes virtuels dédiés à chacun de ces clubs au sein de l’univers « Football at AlphaVerse » (FAV) consacré au football.



Situés en Espagne, en Grande-Bretagne et en Amérique du Sud, les 5 premiers clubs à avoir signé des accords de licences avec CBI sont des clubs emblématiques nationaux, champions de ligues et clubs historiques aux larges bases de supporters. Leurs stades totalisent plus de 220 000 places qui représenteront autant de NFT dans les mondes virtuels. Les annonces des clubs sont en préparation et plusieurs accords avec d’autres clubs restent en cours de finalisation. Pour suivre l’actualité de Football at AlphaVerse, et d’AlphaVerse en général, rendez-vous sur https://alphaverse.com/news/ .