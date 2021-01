5 préceptes à suivre pour devenir un meilleur trader

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Le trading des actions séduit de plus en plus les investisseurs particuliers. Le krach boursier que nous avons connu en mars a été l'occasion pour de nombreux particuliers de faire leur entrée sur les marchés boursiers à des niveaux tout à fait intéressants. Selon une étude de l'AMF sur le comportement des particuliers en Bourse réalisée en avril 2020, c'est près de 150 000 particuliers qui ont profité de la chute des cours et du temps-libre lié au confinement pour se positionner sur les marchés actions.

Parce que la motivation et le temps à consacrer à ces investissements sont certes nécessaires mais insuffisants pour investir avec succès en Bourse, nous vous proposons dans cet article 5 règles à suivre pour mettre toutes les chances de votre côté et vous perfectionner dans votre trading Bourse.

Rester concentré

Une séance de trading doit avoir lieu lorsque vous êtes concentré. Si vous tradez de chez vous, veillez à créer un environnement propice à la concentration. Les seuls écrans allumés doivent être ceux nécessaires à votre trading. Ne prêtez pas attention à votre téléphone et restez concentré sur votre tâche. Le meilleur moyen d'avoir des résultats dignes d'un professionnel est encore de se comporter comme tel. Une séance de trading est une séance de travail. L'enjeu est important : faire fructifier votre argent et ne pas en perdre. Cela justifie donc un haut degré de concentration.

Savoir quand s'arrêter

Nous sommes malgré tous humain et l'on ne peut se concentrer indéfiniment. Si vous sentez que votre attention faiblit ou bien que vous vous sentez fatigué ou que vous êtes préoccupés par un élément extérieur aux marchés financiers, mieux vaut stopper votre séance de trading ou la reporter. Parfois, il est plus judicieux de ne rien faire que de trader malgré tout.

Si vous enchaînez les positions perdantes, là encore, le plus sage est de mettre fin à sa séance de trading. Non seulement cela signifie que vous n'êtes pas dans les meilleures dispositions mais le fait d'accumuler les pertes vous poussera sans doute à prendre plus de risques pour les compenser. Si un bon trader doit toujours être à l'affût des opportunités, il sait aussi se montrer patient et sait quand il est plus prudent de rester sur la touche !

Continuer à se former

Le trading est une activité comme une autre qui nécessite de se former dans la durée. Il est toujours possible de s'améliorer. Vous devrez donc en effet à la fois lire des ouvrages et articles sur le sujet, suivre des formations et webinaires, mais aussi et surtout apprendre de votre expérience en tenant un journal de trading détaillé qui vous aidera à identifier vos points forts et vos points faibles. Même les traders les plus expérimentés savent combien il est important de prendre du recul sur son activité afin de pouvoir déterminer les raisons de son succès ou de son échec.

Rester curieux

Pour améliorer sans cesse son trading, rien de tel que de rester curieux. Si la formation doit vous permettre d'améliorer vos techniques, apprenez-en aussi de nouvelles. N'hésitez pas à sortir de votre zone de confort et à expérimenter de nouvelles stratégies ou de nouveaux marchés. Il n'est pas question ici de trader un secteur que vous ne connaissez absolument pas et pour lequel vous n'avez aucune appétence ou bien de multiplier par 5 la taille de vos positions. Procédez à quelques ajustements seulement. Vous pouvez essayer une nouvelle valeur, un nouveau type d'ordre de Bourse que vous n'aviez jamais utilisé jusque-là, l'essentiel est de tenter de nouvelles choses (tout en respectant son plan de trading) et ainsi de multiplier les opportunités.

S'autoriser l'imperfection

Attention à ne pas être paralysé par la recherche du beau trade. Tant pis si vous auriez dû placer votre ordre stop un peu plus haut ou si vous auriez dû attendre le lendemain pour revendre un position soldée le jour même. Plutôt que de chercher à faire le trade parfait, commencez déjà par chercher à faire des trades qui rapportent. Tant pis si vous auriez pu faire mieux tant que ce que vous avez fait est déjà bien. Vous ferez mieux la prochaine fois...ou pas !