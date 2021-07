5 licornes françaises à découvrir en 2021

La France compte au total 18 licornes mi-2021. La dernière en date est Aircall, devenue licorne le 23 juin 2021.

Parmi les licornes françaises les plus populaires on retrouve Blablacar, Doctolib ou encore Deezer.

Une licorne est une start-up à forte croissance et non cotée en Bourse qui a atteint une valorisation de 1 milliard de $ (ce qui correspond à environ 840 millions d'€). Elles sont généralement issues des secteurs des technologies, du numérique, du web, des applications pour Smartphones ou du e-commerce.

Découvrez dans cet article 5 entreprises emblématiques de la French Tech qui sont devenues des licornes en 2021. Nous reviendrons pour chacune sur son profil, son chiffre d'affaires, ses levées de fonds, ses principaux investisseurs, ses fondateurs et ses effectifs.

Alan : Assurtech française

Le groupe Alan est une société française des technologies de l'assurance santé (Assurtech) fondée en 2016 et dont les effectifs atteignent 350 collaborateurs/trices. Alan se différencie par son indépendance et son modèle 100 % en ligne. Plusieurs milliers d'entreprises et d'indépendants lui font confiance (155 000 en avril 2021), c'est une belle réussite pour ce nouveau modèle de l'assurance digitalisée.

Son chiffre d'affaires 2020 est supérieur à 100 millions d'€.

Informations clés de la licorne française Alan

Valorisation : 1,4 milliard d'€

Ratio valorisation / chiffre d'affaires : 14

Montant total des levées de fonds : 310 millions d'€

Dernière levée de fonds : 185 millions d'€ en avril 2021

Fondateur(s)/trice(s) : Jean-Charles Samuelian et Charles Gorintin

Principaux investisseurs institutionnels : Exor N.V ; H14 ; Coatue ; Dragoneer Investment Group.

Contentsquare : le champion français de l'analyse des données comportementales

Contentsquare est une société française créée en 2012 spécialisée dans l'analyse des données numériques comportementales. Le groupe bénéficie d'une position de leader mondial de « l'expérience Analytics ». Les offres de Contentsquare permettent à leurs clients d'optimiser leurs activités sur le web grâce à l'étude des données « data » de leurs visiteurs. Les effectifs du groupe avoisinent les 300 salariés.

Son chiffre d'affaires a atteint 135 millions de $ selon getlatka.com.

Informations clés de la licorne française Contentsquare

Valorisation : > 2,3 milliards d'€ (source : lesnumeriques)

Ratio valorisation / chiffre d'affaires : 17

Montant total des levées de fonds : 757 millions d'€

Dernière levée de fonds : 500 millions d'€ en mai 2021

Fondateur(s)/trice(s) : Jonathan Cherki

Principaux investisseurs institutionnels : Bpifrance ; SoftBank Vision Fund ; Canaan Partners ; BlackRock Private Equity Partners

Ledger : Wallet crypto

Lorsque votre portefeuille de crypto monnaies devient substantiel, il peut être judicieux de s'intéresser de près à sa cybersécurité ! Pour y parvenir, la start-up française Ledger a eu l'idée de concevoir des « wallet » sous forme physique (principalement de types clé usb). La sécurité est garantie par des puces numériques de type CC EAL5.

Créé en 2014, le groupe français Ledger affiche une forte croissance et se place comme leader mondial de son secteur. Ses solutions les plus populaires sont Ledger Nano X, actuellement au tarif de 119 €, et Ledger Nano S, au tarif de 59 €. Ses effectifs avoisinent les 300 collaborateurs/trices.

Son chiffre d'affaires n'est pas communiqué officiellement mais il aurait bénéficié d'une croissance de + 500 % au cours du 1er trimestre 2021.

Informations clés de la licorne française Ledger

Valorisation : 1,4 milliard d'€

Montant total des levées de fonds : 432 millions d'€

Dernière levée de fonds : 380 millions d'€ en juin 2021

Fondateur(s)/trice(s) : Martin Klenk ; Alexander Rinke et Bastien Nominacher

Principaux investisseurs institutionnels : Splunk Ventures ; Arena Holdings ; Durable Capital Partners ; T.Rowe Price.

Vestiaire collective : la pépite française du prêt-à-porter

Vestiaire Collective est une société française de e-commerce fondée en 2009. Son concept est axé sur le principe de dépôt-vente en ligne entre particuliers d'articles de prêt-à-porter, de mode, et de vêtements de luxe. Le groupe enregistre une forte croissance de son activité avec un doublement du volume des transactions en 2020 ainsi que le franchissement du seuil des 11 millions de membres. Vestiaire Collective compte actuellement plus de 500 collaborateurs/trices

Son chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 125 millions de $ (105 millions d'€) selon growjo.com.

Informations clés de la licorne française Vestiaire Collective

Valorisation : 1 milliard d'€

Ratio valorisation / chiffre d'affaires : 9,5

Montant total des levées de fonds : 397 millions de $

Dernière levée de fonds : 178 millions d'€ en mars 2021

Fondateur(s)/trice(s) : Sophie Hersen et Fanny Moizant

Principaux investisseurs institutionnels : Maximillian Bittner ; Cuir Invest ; Korelya Capital ; Eurazeo.

Sorare : foot et ethereum

Sorare est une plateforme d'achat et d'échange de cartes virtuelles de football à collectionner et payables en crypto monnaie Ethereum. Le succès est au rendez-vous pour le groupe français Sorare qui cumule plusieurs centaines de milliers d'échanges de cartes entre membres. Soulignons également le vif intérêt des fonds d'investissement pour la start-up qui finalise actuellement une levée de fonds massive de 500 millions de $ (420 millions d'€).

Le groupe Sorare serait alors valorisé sur le seuil des 3 milliards de $ (2,52 milliards d'€) pour un chiffre d'affaires attendu de 100 millions d'€.

Informations clés de la licorne française Sorare

Valorisation : 2,5 milliards d'€

Ratio valorisation / chiffre d'affaires : 25

Montant total des levées de fonds : 552 millions d'€ (en incluant celle en instance)

Dernière levée de fonds : 50 millions d'€ en février 2021

Fondateur(s)/trice(s) : Adrien Montfort et Nicolas Julia

Principaux investisseurs institutionnels : Benchmark ; Accel ; Headline ; MPGI (et Antoine Griezman dans la catégorie des investisseurs non institutionnels).

Liste des 18 licornes françaises en 2021

Mi-2021, la France compte 18 licornes

