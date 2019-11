5 conseils pour investir avec succès (Crédits photo : Unsplash - Mimi Thian )

Parce que, lorsque l'on souhaite investir dans une entreprise, l'envie et la bonne volonté sont certes nécessaires mais insuffisantes, nous vous proposons dans cet article 5 préceptes à adopter pour se positionner avec succès sur le marché actions. Suivez le guide !

Achetez une entreprise...

Un investisseur certes, détient des titres, mais ce qu'il achète avant tout, ce ne sont pas des actions, mais des entreprises. Ce n'est donc pas la valorisation récente du titre qui doit guider votre conduite mais bien les fondamentaux de la société et ses perspectives sur le long terme lié à ses avantages concurrentiels et son business model plutôt que les prévisions court-termistes d'évolution du cours.

Le stock-picking sera peut-être plus chronophage, mais vous pourrez ainsi garder le titre en portefeuille sur une longue période et vous n'aurez pas à vendre et acheter des titres en permanence, vous évitant au passage du temps et des frais auprès de votre courtier en bourse ou de votre banque.

Que vous appréciez...

On ne peut ou en tous cas on ne doit pas acheter une action sur un coup de tête. Vous devez apprécier l'entreprise que vous achetez, ce qui signifie d'abord que vous devez la connaître, dans l'idéal, être un client ou un utilisateur de ses services, apprécier son offre, mais ce n'est pas tout.

Vous devrez également prêter attention à ses ratios financiers comme par exemple le PER ou le bénéfice par action. Ces éléments doivent vous servir de critères de sélection mais vous devrez aussi en tenir compte tout au long de la détention de votre titre en portefeuille.

En appréciant l'entreprise dans laquelle vous avez investi, vous suivrez davantage son actualité, l'évolution de son offre de produits et services, son internationalisation, etc., Il s'agira en effet davantage d'un hobby que d'une corvée. Et vous serez ainsi en mesure de repérer facilement et rapidement tout changement dans les fondamentaux de l'entreprise.

Et que vous comprenez...

Bien sûr, il ne suffit pas d'apprécier une entreprise pour l'acheter, pour être capable de l'évaluer correctement, il faut aussi bien évidemment la comprendre, être à même de saisir comment elle réalise des bénéfices et surtout pouvoir anticiper les rendements futurs en fonction du contexte macroéconomique, de l'évolution des réglementations du secteur d'activité, etc. Plus vous aurez du mal à comprendre comment l'entreprise fonctionne, plus vous aurez du mal à évaluer les rendements futurs.

Bien dirigée...

Une entreprise, pour prospérer, a davantage besoin d'un leader que d'un manager. Ce dernier devra en effet fixer le cap et donner une vision à l'entreprise.

La direction de l'entreprise doit aussi impérativement être honnête et soucieuse de ses actionnaires, leur fournir toutes les informations concernant la gestion de l'entreprise et son développement futur.

Warren Buffett explique quelles caractéristiques il attend des dirigeants d'une société : "Recherchez trois qualités : l'intégrité, l'intelligence et l'énergie. S'ils ne possèdent pas la première, les deux autres vous ruineront."

Pour vérifier que les dirigeants sont dignes de confiance, épluchez les rapports annuels et voyez s'il existe ou non un décalage entre les promesses faites et les actions réalisées. Un bon dirigeant aura aussi tendance à se fixer un salaire raisonnable et à se payer en plus en stock-options, ce qui signifie qu'il a lui aussi tout intérêt à créer de la valeur long terme pour l'actionnaire.

Et c'est tout !

Nul besoin de vous intéresser sans cesse à l'évolution des cours et de vous demander tous les matins si vous devez vendre les titres détenus en portefeuille et en acheter d'autres. Si vous avez réalisé un bon stock-picking, vous pourrez garder vos actions sur le long terme. Inutile de vendre tant que les raisons pour lesquelles vous avez acheté sont toujours présentes.

Et mieux vaut ne pas trop se disperser et se concentrer sur des valeurs que vous aurez plaisir à suivre. Cela vous évitera de passer trop de temps à gérer votre portefeuille. Attention tout de même à respecter les règles élémentaires de diversification.

Nous conclurons cette partie en rappelant le précieux conseils de Warren Buffett, « si vous n'êtes pas prêt à conserver une action pendant 10 ans, alors ne l'achetez pas du tout ».

Louis Yang (Café de la Bourse)