5 biais qui vous empêchent de gérer correctement votre portefeuille boursier

En finance, votre principal ennemi, c'est vous-même. Nombreux sont les biais et tendances qui viendront entraver la bonne gestion de votre portefeuille boursier. Parce que l'investisseur est avant tout humain et que, à ce titre, la rationalité ne sera pas forcément le principal moteur de ses décisions, il devra éviter les multiples biais psychologiques qui l'induiront en erreur et pourront avoir des conséquences désastreuses sur son portefeuille. Pour éviter ces travers, il n'y a pas de meilleure solution que de bien connaître ces différents biais pour savoir les identifier le moment venu et ne pas se laisser dicter ses décisions par eux.

Le biais d'activité

D'abord, on peut penser au biais d'activité qui vous poussera à multiplier les prises de position. Boursicoter en achetant et revendant des titres à tout bout de champ est totalement contreproductif. Passez outre ! Et tant pis si vous avez l'impression de passer à côté de la valeur du moment pour cela.

Le risque est en effet de voir votre portefeuille partir dans tous les sens et de manquer de cohérence, voire, pire encore, de diversification. Ce n'est pas parce que l'on a 60 lignes que l'on a un portefeuille diversifié. Le risque est grand de voir une ou quelques zones géographiques surreprésentées, de même qu'un ou plusieurs secteurs d'activité par exemple. Mieux vaut construire un portefeuille diversifié, clair, cohérent, avec une vraie stratégie, … et s'y tenir.

D'autant que la multiplication des prises de position entraîne une multiplication des ordres de Bourse qui finiront par venir rogner considérablement la performance de votre portefeuille.

La tendance à prendre plus de risques lorsque l'on est en perte

Autre écueil très dommageable : la tendance à prendre plus de risques lorsque l'on est en pertes. D'abord, il est fréquent que l'investisseur ne revende pas ses titres en cas de pertes, même importantes, même dues à une dégradation des fondamentaux car la perte latente n'en est pas réellement une. « Pas vendu, pas perdu » dit le dicton. Une moins-value ne devient réelle qu'à partir du moment où les titres ont été revendus moins chers qu'ils n'ont été achetés. Pourtant, ce raisonnement certes compréhensible et humain, peut mener à des pertes colossales.

De plus, certains investisseurs ont tendance en cas de pertes à renforcer leur position en achetant d'autres actions de la valeur qui a plongé afin de faire baisser le prix moyen d'achat des titres.

Derrière ces deux attitudes, se cache la volonté de ne pas remettre en cause sa décision originelle, quitte à adopter une attitude particulièrement risquée qui pourrait s'avérer catastrophique pour votre portefeuille.

La tendance à vendre dès les premiers bénéfices

L'investisseur devra toujours non seulement apprendre à clôturer rapidement ses pertes en cas de perte d'attractivité des fondamentaux mais il devra aussi laisser courir ses gains et conserver ses titres dans son portefeuille tant que les perspectives de l'entreprise restent bonnes.

Trop d'investisseurs font l'inverse et coupent les pertes trop tard et les gains trop tôt. Ne vous laissez pas dicter vos décisions par les fluctuations des marchés et conditionnez vos décisions d'investissement à la modification des fondamentaux. Si les raisons pour lesquelles vous avez acheté l'action sont toujours présentes, il n'y a aucune raison de revendre le titre, au risque de réaliser une sortie anticipée qui vous fera passer à côté d'une plus-value conséquente.

L'effet de dotation

Autre biais à prendre en compte et qui pourra vous amener à de mauvaises décisions : l'effet de dotation. Ce dernier a pour effet de rendre difficile la vente d'une action qui figure dans votre portefeuille depuis longtemps. Outre l'effet sentimental d'attachement au titre qui peut exister (une valeur achetée avec le premier salaire ou transmise par le grand-père, etc.), il existe une tendance qui conduit à surévaluer les biens que l'on possède et vous aurez bien du mal à revendre votre titre, jugeant que le marché le sous-évalue sans cesse alors que c'est vous qui le sur-évaluez.

Le biais d'illusion sur soi-même et sur le marché

Vous enchaînez les plus-values latentes et votre portefeuille ne cesse de grossir ? Soyez vigilant sur vos prochains investissements. Vous pourriez bien par confiance en vous et confiance dans le marché, prendre des risques démesurés.

Attention à ne pas considérer que vous avez plus de contrôle sur la situation que vous n'en avez réellement. Restez humble et pesez le pour et le contre avant toute décision d'investissement.