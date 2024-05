4 nominations au Comité du label ISR

(AOF) - Le comité du label ISR, présidé par Michèle Pappalardo, " se réjouit " de la nomination de quatre nouveaux membres en son sein, qui a été annoncée par le ministère de l’Économie le 17 mai dernier. Le comité passe ainsi de 13 à 14 membres, avec l'arrivée de Léa Dunand-Chatellet, gérante et directrice de l'Investissement Responsable chez DNCA Finance, Beatrice Guedj, responsable de la recherche et de l’innovation chez Swiss Life Asset Management, Anne-Claire Impériale, responsable ESG et engagement chez Sycomore AM et France Vassaux, partner chez Simmons & Simmons.

"Ces nominations interviennent alors que le comité du label ISR a entamé les travaux de mise à jour du référentiel du label dédié à l'immobilier, ainsi qu'un travail de réflexion quant à la déclinaison d'un référentiel dédié au capital-investissement", précise le comité. "L'expertise des nouveaux membres sur ces deux sujets sera précieuse pour les travaux du comité sur ces nouveaux chantiers", ajoute-t-il.