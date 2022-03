4 moyens d’investir dans l’or

(Crédits photo : Pixabay - PublicDomainPictures )

L'inflation est au cœur des préoccupations des investisseurs et tous les actifs qui permettent de s'en prémunir sont scrutés à la loupe. Parmi les valeurs refuge traditionnelles, on peut citer l'or, qui a parfaitement rempli son rôle de rempart contre l'inflation pendant la période 1973-1979, sans toutefois réitérer l'exploit lors des périodes d'inflation qui ont suivies (et notamment en 1980-1984 et 1988-1991). Malgré tout, les particuliers restent attachés à ce bien tangible, rassurant, et qui affiche malgré tout un trend haussier sur le très long terme et nombreux sont ceux qui choisissent de consacrer à cet actif une petite partie de leur capital.

Comment alors investir dans l'or ? Quelles solutions sont à votre disposition ? Découvrez dans cet article 4 moyens de s'exposer aux cours de l'or jaune.

Acheter de l'or en direct

D'abord, il est possible d'acheter de l'or physique, en direct, dans des boutiques en ligne ou physiques ou bien même de commander des lingots auprès de votre banque. Cette solution, peu pratique, présente de nombreux inconvénients. D'abord, posséder de l'or physique confronte à la question épineuse du stockage. Vous pourrez soit le conserver chez vous (dans un coffre), soit dans un coffre de banques mais les agences qui proposent encore ce type de service sont de moins en moins nombreuses. Et cette solution présente aussi un coût. Ensuite, il est moins aisé et moins rapide de réaliser des transactions en or physique que des transactions sur l'or papier.

Ce type de détention s'adresse aux investisseurs bon père de famille qui souhaitent investir dans l'or sur le (très) long terme.

Acheter un tracker sur l'or

Il est en effet possible aussi de s'exposer aux fluctuations du cours du précieux métal jaune sans en posséder une once. Il vous suffira pour cela de posséder un tracker dont le sous-jacent est l'or. On privilégiera ceux qui possèdent des stocks d'or physique adossés, ce qui permet de garantir son investissement en cas de faillite de l'émetteur. En fonction des trackers, il est possible de les détenir sur un compte-titres, un PEA, ou une assurance-vie.

Là aussi, ce type de solution s'adresse aux investisseurs bon père de famille qui envisagent un investissement sur le long terme, mais sans contraintes. Il conviendra aussi aux profils qui envisagent un placement à moyen-terme.

Acheter des produits dérivés sur l'or

D'autres produits dérivés peuvent aussi permettre de s'exposer au cours de l'or comme les certificats, turbos, etc. Ces instruments ou véhicules financiers peuvent être souscrits auprès d'un courtier depuis un compte-titres. Avant d'investir dans l'or via ce type de produits, il est primordial de bien maîtriser le fonctionnement du produit dérivés. Ensuite, pour faire votre choix, vous devrez tenir compte notamment du prix du produit, de la liquidité, de l'effet de levier, mais aussi de la valeur temps.

Les produits dérivés sur l'or s'adressent aux investisseurs avertis désireux de profiter des variations de cours de l'or sur le court terme, voire très court terme, en ayant souvent recours à l'effet de levier.

Acheter des actions de sociétés aurifères

Enfin, il est également possible de se positionner sur l'or en achetant des actions en Bourse de sociétés aurifères, le cours de ces sociétés et le cours de l'or étant en grande partie corrélée. Attention tout de même à vous montrer particulièrement sélectifs et à bien vérifier comme pour n'importe quelle société le niveau d'endettement, les flux de trésorerie, la croissance des bénéfices, etc. ; mais aussi des paramètres spécifiques à ce secteur comme les permis obtenus, les estimations d'extractions pour les prochaines années, etc.

Cette façon d'investir sur l'or conviendra davantage aux traders sur actions qui disposent d'un horizon d'investissement court-moyen terme. Attention, les actions sont généralement plus volatiles que les cours de l'or.