4 millions US$ reçus pour les prochaines étapes de développement du contraceptif injectable, sous-cutané, biorésorbable et actif 6 mois de MedinCell

• MedinCell a reçu un paiement supplémentaire de 4 millions US$ de la Fondation Bill et Melinda Gates

• Ce versement est destiné à financer les prochaines étapes du programme mdc-WWM de MedinCell en vue de lancer le premier essai clinique fin 2023

• Il fait suite aux 11,8 millions US$ déjà reçus dans le cadre des deux subventions successives de la Fondation Bill & Melinda Gates, d’un montant total maximum de 22,5 millions US$, pour financer le développement du programme jusqu'à la fin de la phase 1

• La Fondation Gates bénéficie d’une licence non exclusive sur le produit dans le but d’en garantir un large accès dans certains pays à revenus faible et intermédiaire, tandis que MedinCell en détient les droits de commercialisation dans le monde entier



Basé sur la technologie BEPO® de MedinCell, mdc-WWM pourrait être le premier produit contraceptif à combiner les caractéristiques essentielles ce qui en ferait le meilleur de sa catégorie au niveau mondial : progestatif, 6 mois d’action, injection sous-cutanée, dépôt entièrement biorésorbable, accessibilité du traitement.





Pour recevoir toute l'information financière de MedinCell en temps réel, faites-en la demande par mail à medincell@newcap.eu. Votre inscription sera immédiate.