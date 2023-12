4 actions en Bourse pour investir dans les matières premières

(Crédits photo : Unsplash - Zbynek Burival )

Les investisseurs pensent souvent à investir en Bourse dans le secteur tertiaire avec notamment l'intelligence artificielle, qui promet des rendements potentiellement incroyables pour l'avenir. D'autres investisseurs se focalisent sur le secteur secondaire, que ce soit avec l'industrie des véhicules électriques ou de la production des composants pour les énergies renouvelables, eux aussi source de promesses pour l'avenir.

On oublie parfois que rien de tout cela ne serait possible sans le secteur primaire et l'exploitation des ressources naturelles. Voyons ensemble les thèmes d'investissement et perspectives du secteur primaire et notre Top 4 actions qui permettent un investissement en Bourse sur le thème des matières premières.

Matières premières : état des lieux 2023 et perspectives 2024

Nous allons aborder deux catégories de matières premières dans cet article :

Les matières premières énergétiques, qui regroupent le pétrole, le gaz naturel, le charbon, l'uranium, le bois, etc. Elles servent à produire de l'énergie sous différentes formes (électricité, chaleur, carburant).



Les matières premières métalliques, qui regroupent les métaux ferreux (le fer, l'acier), les métaux non ferreux (le cuivre, l'aluminium, le zinc) et les métaux précieux (l'or, l'argent, le platine). Elles servent à fabriquer des objets, des machines, des bijoux, ou des pièces de monnaie.

En 2023, les prix des matières premières ont connu des évolutions contrastées. Les matières premières énergétiques ont été affectées par la pandémie de Covid-19, qui a réduit la demande mondiale, ainsi que par les tensions géopolitiques, notamment entre les États-Unis et l'Iran. Les prix du pétrole, du gaz et du charbon ont ainsi reculé en moyenne de 21 % en 2023 par rapport à 2022. Les matières premières métalliques ont bénéficié de la reprise de la demande chinoise, qui a stimulé la production industrielle, ainsi que de la transition énergétique, qui a soutenu la demande de métaux stratégiques, comme le cuivre, le lithium, le cobalt ou le nickel. Les prix des métaux ont ainsi augmenté en moyenne de 12 % en 2023 par rapport à 2022.

Pour 2024, les perspectives sont incertaines, en raison de la situation économique et politique mondiale. Toutefois, on peut s'attendre à ce que les prix des matières premières énergétiques se stabilisent, grâce à l'ajustement de l'offre et de la demande, ainsi qu'aux efforts de diversification des sources d'énergie. Les prix des matières premières métalliques devraient rester élevés, en raison de la forte demande des pays émergents et des secteurs liés à la transition énergétique.

Découvrons notre analyse de 4 actions qui permettent d'investir en Bourse dans les matières premières. A noter qu'il est aussi possible d'investir dans les commodities sans faire de stock picking via des ETF Matières Premières et des ETF Or pour diversifier au maximum son portefeuille en Bourse.

Action TotalEnergies

Bien que les matières premières ne se limitent pas qu'au pétrole, l'une des ressources naturelles dont l'économie mondiale est actuellement la plus dépendante reste le pétrole. Commençons donc cette sélection avec l'un des leaders de l'exploitation pétrolière, TotalEnergies.

Présentation de l'action TotalEnergies

TotalEnergies est une entreprise française spécialisée dans la production et la distribution d'énergie. Implanté dans plus de 130 pays, TotalEnergies emploie plus de 100 000 personnes dans le monde. Elle est l'une des plus grandes compagnies pétrolières et gazières au monde, ainsi qu'un acteur majeur des énergies renouvelables et de l'électricité.

L'action TotalEnergies est cotée à la Bourse de Paris (Euronext Paris) sous le symbole TTE. Elle fait partie de l'indice CAC 40, qui regroupe les 40 plus grandes entreprises françaises. Elle fait également partie de l'indice Euro Stoxx 50, qui regroupe les 50 plus grandes entreprises de la zone euro.

Analyse fondamentale de l'action TotalEnergies

L'action TotalEnergies a clôturé à 62,99 euros le 14 novembre 2023, en hausse de 4,25 % au cours des 5 derniers jours. Sur les 12 derniers mois, elle a enregistré une performance de 12,07 %, supérieure à celle du CAC 40 (8,47 %). TotalEnergies affiche une capitalisation boursière de 150,5 milliards d'euros, ce qui la place au quatrième rang des entreprises françaises les plus valorisées.

L'action TotalEnergies offre un rendement attractif pour les investisseurs, avec un dividende de 3,02 euros par action prévu pour 2023, soit un taux de 4,81 %. Elle bénéficie également d'une solide rentabilité en 2023 avec un bénéfice net par action TotalEnergies de 9,45 euros estimé, soit un ratio cours/bénéfice de 6,66.

Bien que TotalEnergies soit une entreprise du secteur pétrolier, elle envisage de considérablement réduire ses émissions de CO2 et s'engage dans le développement des énergies renouvelables, ce qui pourrait à terme amener le groupe TotalEnergies à devenir une entreprise verte. TotalEnergies investit dans des projets innovants, tels que le développement de l'hydrogène vert, le déploiement de bornes de recharge électrique, ou encore la production d'énergie solaire en Afrique.

Analyse technique de l'action TotalEnergies

D'un point de vue purement technique, les cours de l'action TTE ne sont pas parvenus à casser le niveau de résistance sur le plus haut à 64 euros. Dans un contexte de marché dans une tendance haussière que rien ne semble arrêter, nous pourrions anticiper que les prix de l'action TotalEnergies viennent à nouveau tester la résistance. Il faudrait alors surveiller une potentielle cassure pour se positionner à l'achat, alors qu'en rebond serait un signal de vente avec un objectif à 58 euros.

Analyse graphique de l'action TotalEnergies

Café de la Bourse

Alternativement, les cours de l'action TotalEnergies pourraient repartir à la baisse sans aller tester à nouveau les plus hauts, il serait alors prudent d'attendre la zone de support à 58 euros pour tenter un achat et viser un retour du titre TotalEnergies à 64 euros, ou en cas de cassure du support de tenter une VAD (vente à découvert) avec un prix cible à 50 euros.

Action Saudi Aramco

Avec la deuxième action de notre sélection, nous allons rester dans le secteur pétrolier mais nous allons sortir de la zone européenne. En effet, nous avons choisi une action saoudienne, berceau de la production pétrolière mondiale.

Présentation de l'action Saudi Aramco

Saudi Arabian Oil Company, plus connue sous le nom de Saudi Aramco, est une entreprise saoudienne spécialisée dans l'exploration, la production, le transport et la vente de pétrole brut et de gaz naturel. Elle est la première compagnie pétrolière au monde en termes de réserves et de production. Elle possède également des participations dans des raffineries, des usines pétrochimiques, des centrales électriques et des pipelines.

L'action Saudi Aramco est cotée à la Bourse de Riyad (Tadawul) sous le symbole 2222. Elle a réalisé la plus importante introduction en Bourse (IPO) au monde en décembre 2019, en levant 25,6 milliards de dollars. Elle a atteint une valorisation de 2 000 milliards de dollars le lendemain de son entrée en Bourse, avant de baisser par la suite.

Analyse fondamentale de l'action Saudi Aramco

L'action Saudi Aramco cote à 33,50 riyals saoudiens le 15 novembre 2023, en baisse de 1,03 % par rapport à la veille. Sur les 12 derniers mois, elle a enregistré une performance de 9,33 %, supérieure à celle de l'indice Tadawul All Share (en perte de -1,15 % sur les 12 derniers mois). L'action Saudi Aramco affiche une capitalisation boursière de 8 116 milliards de riyals saoudiens, ce qui la place au premier rang des entreprises saoudiennes les plus valorisées.

L'action Saudi Aramco offre un rendement élevé pour les investisseurs, avec un dividende de 1,67 riyal saoudien par action prévu pour 2023, soit un taux de 4,97 %. Elle bénéficie également d'une forte rentabilité, avec un bénéfice net par action de 15,54 riyals saoudiens estimé pour 2023, soit un ratio cours/bénéfice de 2,15.

L'Arabie saoudite investit beaucoup dans de nombreux projets visant à diversifier ses sources de revenus et réduire sa dépendance aux revenus issus de l'industrie pétrolière. C'est notamment le cas avec l'énorme projet immobilier « the line » ou les nombreux projets dans les énergies renouvelable. C'est donc un défi pour l'entreprise Saudi Aramco de maintenir sa croissance dans un tel contexte et avec la volatilité des prix du pétrole.

Analyse technique de l'action Saudi Aramco

Les cours de l'action Saudi Aramco viennent de franchir une zone de support importante, il faudra attendre un jour ou deux avant de valider la cassure. Si la cassure de la résistance est confirmée, alors le prochain objectif de prix dans cette tendance haussière sera à 35 riyals.

Analyse graphique de l'action Saudi Aramco

Café de la Bourse

Source : TradingView

Un échec de la cassure pourrait amener les cours de l'action Saudi Aramco à retomber à 32 riyals, et pourrait constituer un niveau d'achat intéressant pour viser un retour à 33, voire une hausse jusqu'à 35 riyals.

Veuillez noter que les chiffres visibles sur le graphique ci-dessus que nous avons utilisé pour cette analyse graphique de l'action Saudi Aramco ne correspondent pas aux prix de l'action, probablement car le graphique indique les prix dans une autre devise. Néanmoins, nous nous sommes assuré que les variations des cours de l'action Saudi Aramco soient identiques afin que l'analyse soit valide.

À noter qu'il sera probablement difficile d'investir en direct dans l'action Saudi Aramco car peu de courtier bourse offrent un accès au Tadawul (Bourse saoudienne), le meilleur moyen d'investir sur cette valeur sera par le biais de produits dérivés.

Action Rio Tinto

Après le pétrole, c'est sans aucun doute l'extraction de minerais de fer, de cuivre et d'aluminium dont nos économies modernes sont les plus dépendantes. Nous allons donc poursuivre notre sélection en commençant par le leader anglais du secteur.

Présentation de l'action Rio Tinto

Rio Tinto plc est une entreprise britannique spécialisée dans l'exploitation minière. Rio Tinto est présente dans plus de 35 pays et emploie environ 45 000 personnes dans le monde. Rio Tinto est l'un des plus grands producteurs mondiaux de minerai de fer, de cuivre, d'aluminium, de diamants, et d'autres métaux et minéraux.

L'action Rio Tinto plc est cotée à la Bourse de Londres (LSE), à la Bourse australienne (ASX) et à la Bourse de New-York (NYSE) sous le symbole RIO. Elle fait partie de l'indice FTSE 100, qui regroupe les 100 plus grandes entreprises britanniques. Elle fait également partie de l'indice Euro Stoxx 50, qui regroupe les 50 plus grandes entreprises de la zone euro.

Analyse fondamentale de l'action Rio Tinto

L'action Rio Tinto plc cote 68,37$ le 15 novembre 2023, en hausse de 7,21 % depuis le début du mois de novembre 2023. En 2023, elle a enregistré une performance de -3,03 %, négative et donc moins bonne que celle du FTSE 100 (+1,71 % au cours des 12 derniers mois). L'action Rio Tinto affiche une capitalisation boursière de 114 milliards de dollars, ce qui la place au sixième rang des entreprises britanniques les plus valorisées.

Attention, nous avons choisi d'étudier l'action de Rio Tinto sur le NYSE, cotée en USD, et la performance que nous affichons est donc affectée par le taux de change du GBP/USD. Vous pourriez obtenir un rendement différent en observant l'action Rio Tinto coté en GBP ou en AUD.

L'action Rio Tinto offre un rendement généreux pour les investisseurs, avec un dividende de 4,08 $ par action prévu pour 2023, soit un taux de 6,46 %. Elle bénéficie également d'une bonne rentabilité, avec un bénéfice net par action de 6,9 $ estimé pour 2023, soit un ratio cours/bénéfice de 9,9.

Malgré la performance négative de l'action Rio Tinto, l'entreprise produit des métaux indispensables pour les véhicules électriques, les batteries et plus largement la transition énergétique, tels que le lithium, le cobalt, ou le nickel. Elle reste donc une valeur intéressante à suivre dont les revenus sont en croissance.

Analyse technique de l'action Rio Tinto

Les prix de l'action Rio Tinto évoluent actuellement sur un niveau de résistance important à 68 $. Il faudra rester attentif et surveiller une potentielle cassure de ce niveau qui pourrait amener les cours de Bourse de Rio Tinto à poursuivre leur hausse jusqu'à 75 $.

Analyse graphique de l'action Rio Tinto

Café de la Bourse

Source : Prorealtime Web

Dans le cas d'un échec de cassure du niveau de résistance actuel, un repli des cours de l'action Rio Tinto serait plausible pour venir chercher la zone de support à 58 $. Il s'agira alors probablement d'une opportunité d'achat intéressante, à condition bien sûr que les prix ne cassent pas le support. En cas de cassure du support à 58 $, il sera possible de tenter une position short sur l'action Rio Tinto avec un take profit autour des 48 $.

Action Glencore

Bien que pas totalement anglaise, l'entreprise anglo-suisse Glencore plc confirme la position de leader mondial du Royaume-Uni dans l'extraction minière. C'est la dernière action de notre sélection. Glencore est spécialisé dans l'extraction minière des métaux et du pétrole, mais aussi du charbon et des produits agricoles.

Présentation de l'action Glencore

Glencore est une entreprise anglo-suisse spécialisée dans le négoce et l'extraction de matières premières. Glencore est présente dans plus de 50 pays et emploie environ 135 000 personnes dans le monde. Elle est l'un des plus grands négociants mondiaux de métaux, de minéraux, de pétrole, de charbon, et de produits agricoles.

L'action Glencore plc est cotée à la Bourse de Londres sous le symbole GLEN. Elle fait partie de l'indice FTSE 100, qui regroupe les 100 plus grandes entreprises britanniques. Elle fait également partie de l'indice Euro Stoxx 50, qui regroupe les 50 plus grandes entreprises de la zone euro.

Analyse fondamentale de l'action Glencore

L'action Glencore cote à 468 pence (4,68 GBP) le 15 novembre 2023, en hausse de 9,86 % par rapport à la veille. Sur les 12 derniers mois, elle a enregistré une performance de -9,81 %, inférieure à celle du FTSE 100 (+1,75 %). L'action Glencore affiche une capitalisation boursière de 57,27 milliards de livres sterling, ce qui la place au dixième rang des entreprises britanniques les plus valorisées.

L'action Glencore offre un rendement appréciable pour les investisseurs, avec un dividende de 37,00 pence par action prévu pour 2023, soit un taux de 7,90 %. Elle bénéficie également d'une rentabilité correcte, avec un bénéfice net par action Glencore de 47,00 pence estimé pour 2023, soit un ratio cours/bénéfice de 9,95.

L'entreprise Glencore a pour objectif de réduire son exposition au charbon, qui est un secteur en déclin, et à augmenter sa part des métaux et minéraux stratégiques pour la transition énergétique. Il s'agit d'une valeur prometteuse qui pourrait être un investissement stratégique pour investir dans le secteur des matières premières.

Analyse technique de l'action Glencore

Les cours de l'action Glencore évoluent depuis le mois de mars 2023 dans un trading range. Il faudra donc attendre que les prix arrivent sur la résistance à 500 pences, ou sur le support à 400 pences avant de se prononcer.

Analyse graphique de l'action Glencore

Café de la Bourse

Source : Prorealtime Web

Avec des prix dans la zone des 500 pences, les acheteurs peuvent attendre une cassure de la résistance pour anticiper une hausse de l'action Glencore avec un objectif à 550 pences. À l'inverse, une cassure du support serait une opportunité de VAD pour viser les 400 pences.

Dans le cas où les prix de l'action Glencore viendraient à chuter jusqu'à la zone de support à 400 pences, alors ce serait une opportunité potentielle d'achat pour viser un retour sur les 500 pences. Attention toutefois à une possible cassure du support qui pourrait entraîner les cours de Bourse de Glencore jusqu'à 300 pences.

À noter : vous remarquerez une particularité des actions de la Bourse de Londres, qui sont souvent cotées en centime de GBP (pence).

