3M révise à la hausse ses prévisions de BPA pour 2024

(AOF) - Au second trimestre, les ventes de 3M s'élèvent à 6,3 milliards de dollars, en baisse de 0,5 % par rapport à l'année précédente. En organique, ses ventes baissent de 0,3%. Or, sur cette période, le chiffre d'affaires ajusté est de 6 milliards de dollars, soit une croissance organique de 1,2% par rapport à l'année précédente. Le BPA ajusté des activités poursuivies est de 1,93 dollar, en hausse de 39% sur un an. En outre, la marge d'exploitation ajustée est de 21,6 %, soit une augmentation de 4,4 points de pourcentage par rapport à l'année précédente.

3M rehausse ses prévisions de BPA pour l'ensemble de l'année 2024 : entre 7 et 7,30 dollars contre une estimation précédente entre 6,80 et 7,30 dollars.

L'entreprise anticipe toujours une croissance organique du chiffre d'affaires ajusté entre stable et +2%.

"Nous avons réalisé une croissance à deux chiffres du bénéfice ajusté et une forte génération de trésorerie sur ce second trimestre", a déclaré William Brown, président-directeur général de 3M. "Pour l'avenir, je me concentre sur trois priorités : assurer une croissance organique soutenue du chiffre d'affaires, améliorer les performances opérationnelles et déployer efficacement le capital".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Biens de consommation

En France, l'aide financière visant à inciter les consommateurs à réparer plutôt qu'à jeter les objets porte désormais aussi sur les vêtements et chaussures.

Le principe reste le même pour les vêtements et chaussures que pour la sélection de produits électroniques : le consommateur doit se rendre chez un réparateur agréé pour bénéficier d'une aide qui ne peut dépasser 60% du coût de la réparation. L'organisme agréé, " Refashion ", vise à augmenter de 35% le nombre de réparations d'ici à 2028. Le Fonds réparation, alimenté par les " éco-contributions " des marques, finance l'opération. Néanmoins la question est de savoir si ce bonus devra affronter les mêmes difficultés que celui pour l'électroménager, qui n'a pas rencontré le succès escompté, notamment du fait de procédures de labellisation complexes.

En savoir plus sur le secteur Pharmacie

L'oncologie, priorité des géants pharmaceutiques

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.

En savoir plus sur le secteur Biens d'équipement

Plan d'investissement dans le ferroviaire

L'industrie ferroviaire française se situe à la seconde place en Europe et à la troisième place sur le plan mondial. Cette industrie affiche une balance commerciale excédentaire, qui génère plus de 100.000 emplois en France. L'annonce du plan d'avenir pour les transports ferroviaires français prévoit notamment la régénération et la modernisation du réseau, dont l'âge moyen est de 30 ans sur notre territoire. Cet âge est bien supérieur à celui de pays comme l'Allemagne (17 ans) et la Suisse, (15 ans). Un investissement annuel passant de 2,8 milliards d'euros, à près de 4 milliards d'euros doit permettre de maintenir en bon état tout le réseau.