3M relève ses prévisions de marge et de bénéfice pour 2025
Le groupe industriel américain, propriétaire entre autres des marques Post-it, Scotch et Scotch-Brite, dit désormais s'attendre à un bénéfice par action (BPA) ajusté pour 2025 compris entre 7,95 et 8,05 dollars, contre une fourchette allant de 7,75 à huit dollars précédemment.
Le groupe de Saint Paul (Minnesota) indique par ailleurs prévoir une croissance de son chiffre d'affaires ajusté de plus de 2,5%, dont une croissance organique d'au moins 2%, pour une marge opérationnelle en amélioration de 1,8 à deux points de pourcentage.
Sur son troisième trimestre, son chiffre d'affaires a augmenté de 4,1 % à 6,3 milliards de dollars, dont une croissance organique ajustée de 3,2%.
Le bénéfice net ajusté a grimpé de 10% à 2,19 dollars par action, contre 1,98 dollar un an plus tôt.
A titre de comparaison, les analystes prévoyaient en moyenne un bénéfice ajusté par action de 2,07 dollars pour un chiffre d'affaires de 6,25 milliards de dollars.
La marge d'exploitation s'est améliorée de 1,7 point pour s'établir à 24,7%, contre 23% un an plus tôt.
'Je suis très satisfait de l'engagement témoigné par nos équipes en vue de revitaliser la croissance organique du chiffre d'affaires et à améliorer la performance opérationnelle, ce qui a abouti à un autre trimestre solide', s'est félicité William Brown, le PDG de 3M.
'L'excellence du modèle de l'entreprise a contribué à accélérer la croissance organique des ventes, à augmenter les marges, à faire croître le BPA à deux chiffres et à générer un flux de trésorerie disponible robuste', a-t-il souligné.
Suite à cette publication, l'action prenait 2,5% dans les transactions avant l'ouverture de la séance à Wall Street.
