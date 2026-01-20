3M prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations, son action est en baisse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Remaniement du premier paragraphe, mise à jour des mouvements d'actions)

Le géant industriel 3M MMM.N a prévu un bénéfice annuel ajusté légèrement inférieur aux estimations de Wall Street mardi, ce qui a fait chuter son action de 4,1% avant la cloche.

Le fabricant de scotch et de Post-it a prévu un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 8,50 et 8,70 dollars par action, le point médian étant inférieur d'un centime aux estimations de 8,61 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Toutefois, les réductions de coûts, les hausses de prix et l ' introduction de nouveaux produits sous la direction de Bill Brown ont aidé 3M à consolider ses marges, l'aidant à faire face à la faible demande des consommateurs dans un contexte inflationniste prolongé.

Le bénéfice ajusté de la société s'est élevé à 1,83 $ par action au cours de la période, alors que les analystes estimaient qu'il s'élevait à 1,80 $ par action.

"Notre rythme accéléré d'innovation et d'exécution commerciale nous place en position de surpasser à nouveau l'environnement macroéconomique en 2026", a déclaré le directeur général Bill Brown dans un communiqué.

3M, basé à Saint Paul, Minnesota, a affiché un chiffre d'affaires trimestriel ajusté de 6,02 milliards de dollars, légèrement supérieur aux estimations compilées par LSEG de 6,01 milliards de dollars.