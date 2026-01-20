3M prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations, les actions chutent

20 janvier - ** Les actions du conglomérat industriel 3M

MMM.N chutent de près de 4,2 % à 160,8 $ dans les échanges matinaux

** Prévisions du BPA ajusté pour l'année fiscale dans la fourchette de 8,50 $ à 8,70 $, dont le point médian est légèrement inférieur aux estimations de Wall Street de 8,61 $

** Affiche un bénéfice ajusté de 1,83 $ par action au quatrième trimestre, supérieur à l'estimation des analystes de 1,80 $ - données compilées par LSEG

** Les ventes trimestrielles s'élèvent à 6,1 milliards de dollars, supérieures aux attentes des analystes de 6,01 milliards de dollars

** 3M a gagné 24% en 2025