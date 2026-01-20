3M prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations en raison de la faiblesse de la demande des consommateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

La faiblesse de la demande américaine affecte les ventes du segment consommateurs de 3M

*

Les réductions de coûts et les nouveaux produits aident 3M à préserver ses marges

*

Les actions ont baissé de 3,4 %

Le géant industriel 3M MMM.N a prévu un bénéfice annuel légèrement inférieur aux attentes de Wall Street mardi, soulignant une toile de fond de demande difficile et inégale, même s'il resserre les coûts pour protéger les marges.

Les actions de la société basée à Saint Paul, dans le Minnesota, ont chuté de 3,4 % dans les échanges de la matinée.

La faiblesse de la demande aux États-Unis, l'affaiblissement des marchés de détail et les pressions exercées sur les dépenses discrétionnaires ont continué à peser sur le segment des produits de consommation de la société, qui comprend des produits tels que le ruban adhésif Scotch et les notes Post-it.

Les ventes du segment au quatrième trimestre, qui représentaient plus de 20 % du chiffre d'affaires de la société en 2024, ont baissé de 1,2 % par rapport à l'année précédente, alors que les autres segments d'activité de 3M ont progressé.

L'indice de confiance des consommateurs américains s'est détérioré en novembre et en décembre , soulignant la modération des dépenses après leur montée en flèche au troisième trimestre, alors que l'inquiétude concernant l'emploi et les perspectives économiques s'est accrue.

L'environnement macroéconomique difficile a continué à peser sur les activités de 3M dans le domaine des granulés de toiture et du marché secondaire de l'automobile, bien que cela ait été partiellement compensé par l'amélioration des performances dans ses segments industriels plus larges.

La société prévoit un bénéfice ajusté pour 2026 compris entre 8,50 et 8,70 dollars par action, le point médian étant inférieur de 1 cent aux estimations de 8,61 dollars, selon les données compilées par LSEG.

Toutefois, les réductions de coûts , les hausses de prix et l ' introduction de nouveaux produits de 3M sous la direction de Bill Brown ont aidé l'entreprise à protéger ses marges de la faiblesse de la demande dans un contexte inflationniste prolongé.

En 2025, 3M a lancé 284 nouveaux produits, soit une augmentation de 68 % par rapport à l'année précédente.

Le bénéfice ajusté de la société s'est élevé à 1,83 $ par action au cours de la période, alors que les analystes estimaient qu'il s'élevait à 1,80 $ par action.

"Notre rythme accéléré d'innovation et d'exécution commerciale nous place en position de surpasser à nouveau l'environnement macroéconomique en 2026", a déclaré le directeur général Brown dans un communiqué.

3M a déclaré une marge d'exploitation de 23,4 % au quatrième trimestre, contre 21,4 % l'année précédente. Elle vise une marge d'exploitation de 25 % d'ici la fin de l'année 2027.

Elle a affiché un chiffre d'affaires trimestriel ajusté de 6,02 milliards de dollars, légèrement supérieur aux estimations de 6,01 milliards de dollars compilées par LSEG.