Cette année, le groupe industriel diversifié vise des revenus ajustés en progression d'environ 1% contre au pire en repli de 0,25% et au mieux en progression de 1,75%. La croissance interne est toujours attendue à 1%. Le bénéfice par action ajusté est anticipé entre 7,20 et 7,30 dollars contre de 7 dollars à 7,30 dollars auparavant.

(AOF) - Le groupe industriel 3M a rehaussé ses objectifs annuels après un troisième trimestre meilleur qu’attendu. Sur cette période, il a enregistré un bénéfice net au titre des activités poursuivies de 1,372 milliard de dollars contre une perte de 2,53 milliards de dollars, un an auparavant. Hors éléments exceptionnels, il est ressorti à 1,98 dollar là où le marché anticipait 1,90 dollar. Les ventes ajustées ont augmenté de 1,5% à 6,07 milliards de dollars contre un consensus de 6,06 milliards de dollars. Elles ont progressé de 1% en organique.

3M plus optimiste sur son bénéfice par action annuel

