3M: objectifs fixés à moyen terme information fournie par Cercle Finance • 26/02/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - En amont de sa journée investisseurs, 3M fournit des perspectives ajustées pour 2026 et 2027, dont une croissance annuelle du BPA à un pourcentage 'à un seul chiffre élevé', ainsi qu' une marge opérationnelle de l'ordre de 25% d'ici 2027.



Toujours à moyen terme, le conglomérat industriel prévoit aussi une 'croissance organique de son chiffre d'affaires qui surperformera la macroéconomie', et une conversion supérieure à 100% des flux de trésorerie disponibles.



3M affiche en outre 'un cadre équilibré de déploiement du capital axé sur l'investissement dans l'entreprise et le retour d'au moins 10 milliards de dollars en numéraire aux actionnaires au cours de la période de prévision'.





Valeurs associées 3M 146,59 USD NYSE +0,75%