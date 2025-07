3M: nomination d'une responsable de l'activité en France information fournie par Cercle Finance • 04/07/2025 à 13:59









(CercleFinance.com) - 3M a annoncé vendredi la nomination de Laurence Verdier au poste de responsable de son activité en France, en complément des fonctions de vice-présidente de l'excellence commerciale globale qu'elle exerce actuellement.



Le conglomérat industriel américain souligne que cette cadre dirigeante âgée de 57 ans a consacré l'essentiel de sa carrière au groupe, au sein duquel elle a occupé divers postes à responsabilités croissantes.



Après avoir rejoint 3M France en 1991 en tant que responsable commerciale, elle avait ensuite évolué dans des fonctions de vente et de marketing, principalement dans le secteur industriel, en France et en Europe.



En 2008, elle avait pris la direction de la division d'équipements pour la protection individuelle en France, avant de devenir en 2013 la directrice générale du secteur électronique et énergie pour la France.



En 2015, elle avait été nommée directrice de la transformation pour 3M en France, puis vice-présidente de la branche de matériel de protection individuelle pour la région Europe, Afrique et Moyen-Orient.



En 2022, elle avait élargi son champ d'action en prenant la responsabilité de sept divisions couvrant l'Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, la Suisse et l'Autriche.



Depuis le début de 2025, Laurence Verdier endosser un rôle clé dans le déploiement d'une des stratégies globales de 3M en tant que vice-présidente de l'excellence commerciale globale.



Le géant américain indique que sa nomination en tant que 'country leader' pour la France 'témoigne de son engagement et de son leadership au sein de l'entreprise'.





Valeurs associées 3M 152,330 USD NYSE -1,01%