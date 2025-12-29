3M mise sur l'IA pour accélérer l'innovation industrielle
information fournie par Zonebourse 29/12/2025 à 17:34
3M a annoncé le lancement prochain de "Ask 3M", un assistant doté d'Intelligence Artificielle (IA) générative, et l'extension de son "3M Digital Materials Hub" (centre numérique des matériaux). Ces innovations permettront aux ingénieurs de résoudre des défis de collage complexes et d'accéder à des modèles optiques avancés pour les secteurs de l'automobile et de l'électronique grand public.
En s'appuyant sur les capacités de modélisation avancée d'Amazon Web Services (AWS), ces plateformes permettent aux clients de valider numériquement des matériaux avant même la fabrication de prototypes physiques.
Selon Holly Semerad, Directrice du Marketing du pôle Sécurité et Industrie, cette synergie permet de "passer du défi de conception au concept de solution en quelques minutes". Le système offre même la possibilité de générer des matériaux virtuels sur mesure répondant à des besoins spécifiques non encore couverts par le catalogue actuel.
Valeurs associées
|161,165 USD
|NYSE
|-0,56%
A lire aussi
-
Le principal parti pro-militaire en Birmanie a revendiqué lundi une victoire écrasante après la première phase des élections législatives organisées par la junte, a déclaré à l'AFP un de ses responsables. "Nous avons remporté 82 sièges à la chambre basse dans les ... Lire la suite
-
La Thaïlande a accusé lundi le Cambodge d'avoir "violé", avec le survol de son territoire par plus de 250 drones, le cessez-le-feu que ces deux pays voisins d'Asie du Sud-Est ont conclu samedi après trois semaines d'affrontements frontaliers. La trêve, désormais ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
La branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas a confirmé lundi sur sa chaîne Telegram la mort à Gaza de son porte-parole Abou Obeida, qui avait été annoncée par Israël en août. Dans une déclaration vidéo, les Brigades Ezzedine al-Qassam expriment leur ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer