3M: le directeur général va devenir PDG

(CercleFinance.com) - 3M a annoncé lundi que son directeur général William Brown avait été choisi pour devenir le prochain président du conseil d'administration du groupe industriel américain, avec prise d'effet au 1er mars prochain.



Bill Brown succédera à Michael Roman, qui a informé le conglomérat américain de son intention de démissionner de son poste de président du conseil à la même date.



3M a également officialisé lundi l'arrivée à son conseil de David Bozeman, un ancien cadre de Ford actuellement directeur général de l'entreprise de logistique C.H. Robinson.



Son entrée en fonction intervient alors qu'Amy Hood, qui siégeait au conseil depuis 2017, a informé 3M de son intention de ne pas se solliciter de nouveau mandat d'administratrice à l'issue de la prochaine assemblée générale.





