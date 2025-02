3M est optimiste pour 2025

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - 3M organise ce mercredi une journée investisseur. Le conglomérat industriel qui subit actuellement une restructuration sous la direction de son nouveau CEO Bill Brown a annoncé qu'il restituerait au moins 10 milliards de dollars en espèces aux actionnaires et visait une marge d'exploitation d'environ 25 % d'ici 2027. 3M prévoit une croissance du bénéfice par action dans le haut de la fourchette à un chiffre en 2025, ainsi qu'une croissance du chiffre d'affaires supérieure à celle du marché.

