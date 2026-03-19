3M élargit son portefeuille de produits de sécurité avec l'opération Madison Fire pour un montant de 1,95 milliard de dollars

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3M MMM.N va se séparer de son activité Scott Safety et s'associer à Bain Capital pour acheter Madison Fire & Rescue pour 1,95 milliard de dollarspour créer une coentreprise de sécurité et de lutte contre l'incendie qui élargira le portefeuille de sécurité du géant de l'industrie.

3M détiendra 50,1 % de la nouvelle société et Bain Capital les 49,9 % restants

3M s'est concentré sur la rationalisation de ses activités et l'augmentation de ses marges au cours des dernières années, en séparant son activité de soins de santé en une société distincte appelée Solventum SOLV.N en 2024.

À l'issue de la dernière transaction, 3M recevra 700 millions de dollars en espèces pour Scott Safety, qui fabrique des appareils portables spécialisés d'alimentation en air utilisés par les pompiers et les premiers intervenants, a déclaré la société. Madison Fire & Rescue, une unité de la société privée Madison Industries, fabrique des produits d'extinction des incendies et des équipements de sauvetage, notamment des pompes à incendie portables à haute pression utilisées par les pompiers forestiers et des outils de sauvetage alimentés par batterie.

"Cette transaction stratégique élargit le portefeuille de 3M dans le domaine de la sécurité", a déclaré William Brown, président-directeur général de 3M, ajoutant que l'extension du marché permettrait à la société d'améliorer ses marges et de générer un important flux de trésorerie disponible.

L'expertise de 3M dans le secteur de la sécurité et la capacité de Bain Capital à intégrer des entreprises et à créer des synergies en font un "partenariat idéal", a ajouté la société.

L'opération devrait être finalisée au cours du second semestre 2026.