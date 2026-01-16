 Aller au contenu principal
3M devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action lors de la publication de ses résultats mardi
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 21:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Les actions de 3M Co MMM.N sont en baisse de 1,48% ce vendredi, la société industrielle devant annoncer une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action dans ses résultats trimestriels, attendus avant l'ouverture de la bourse mardi

** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 6,01 milliards de dollars contre 5,81 milliards de dollars il y a un an, et à un bénéfice par action de 1,80 $ contre 1,68 $ il y a un an, selon LSEG

** L'objectif de cours médian à 12 mois de la société est de 180 $, le titre ayant clôturé à 168,56 $

** Les cotes des analystes sur le titre comprennent 10 cotes "achat fort" ou "achat", neuf cotes "maintien" et une cote "vente", selon LSEG ** En octobre, 3M a relevé ses prévisions de bénéfices annuels, grâce à des mesures de réduction des coûts et à une réorientation vers des produits à forte marge

** Les actions de 3M ont augmenté de 5,2 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 3 % pour la moyenne industrielle Dow Jones .DJI .

** L'indice S&P 500 des valeurs industrielles .SPLRCI a atteint des records de clôture cette semaine et est en hausse d'environ 7,5 % depuis le début de l'année, dépassant le gain de 1,6 % de l'indice de référence S&P 500 depuis le début de l'année

** Les options impliquent un mouvement de 4,5 % dans les deux sens pour les actions MMM mardi, selon le service d'analyse des options ORATS; c'est en dessous du mouvement moyen de 6,8 % que l'action a enregistré le jour des résultats au cours des 12 derniers trimestres

