3M devrait annoncer une hausse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice par action lors de la publication de ses résultats mardi
information fournie par Reuters 20/01/2026 à 11:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Répétition sans changement de texte)

20 janvier - ** Les actions de 3M Co MMM.N sont en baisse de 1,48% ce vendredi, la société industrielle devant annoncer une hausse de son chiffre d'affaires et de son BPA dans ses résultats trimestriels, attendus avant la cloche mardi

** Les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires de 6,01 milliards de dollars contre 5,81 milliards de dollars il y a un an, et à un bénéfice par action de 1,80 $ contre 1,68 $ il y a un an, selon LSEG

** L'objectif de cours médian à 12 mois de la société est de 180 $, le titre ayant clôturé à 168,56 $

** Les cotes des analystes sur le titre comprennent 10 cotes "achat fort" ou "achat", neuf cotes "maintien" et une cote "vente", selon LSEG ** En octobre, 3M a relevé ses prévisions de bénéfices annuels, grâce à des mesures de réduction des coûts et à une réorientation vers des produits à forte marge

** Les actions de 3M ont augmenté de 5,2 % depuis le début de l'année, contre un gain d'environ 3 % pour la moyenne industrielle Dow Jones .DJI

** L'indice S&P 500 des valeurs industrielles .SPLRCI a atteint des records de clôture cette semaine et est en hausse d'environ 7,5 % depuis le début de l'année, dépassant le gain de 1,6 % de l'indice de référence S&P 500 depuis le début de l'année

** Les options impliquent un mouvement de 4,5 % dans les deux sens pour les actions MMM mardi, selon le service d'analyse des options ORATS; c'est en dessous du mouvement moyen de 6,8 % que l'action a enregistré le jour des résultats au cours des 12 derniers trimestres

