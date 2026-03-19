3M chute après l'accord de 1,95 milliard de dollars conclu par Madison Fire & Rescue avec Bain Capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

19 mars - ** Le géant industriel 3M MMM.N en baisse de près de 1% à environ 145$ en pré-marché

** 3M et Bain Capital achèteront Madison Fire & Rescue à la société privée Madison Industries pour 1,95 milliard de dollars

** Dans le cadre de cette transaction, les acheteurs formeront une nouvelle coentreprise de sécurité et de lutte contre les incendies, dont 3M détiendra 50,1 % et Bain Capital 49,9 %

** La transaction devrait être achevée au cours du second semestre 2026

** À la dernière clôture, l'action avait chuté de 9,4 % depuis le début de l'année