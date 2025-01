3M: BPA quasi-stable au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 21/01/2025 à 13:15









(CercleFinance.com) - Le conglomérat industriel 3M publie un BPA ajusté en repli de 1% à 1,68 dollar au titre des trois derniers mois de 2024, avec une marge opérationnelle ajustée en recul de 0,2 point à 19,7% pour des ventes ajustées de 5,81 milliards (+2,1% en organique).



Sur l'ensemble de l'exercice écoulé, il a ainsi engrangé un BPA ajusté de 7,30 dollars, soit la borne haute de sa fourchette-cible d'il y a trois mois (7,20-7,30 dollars) avec une croissance organique des ventes ajustées de 1,2%, conformément à sa prévision d'environ 1%.



Pour l'année 2025, la direction de 3M anticipe un BPA ajusté entre 7,60 et 7,90 dollars, un cash-flow opérationnel ajusté entre 5,2 et 5,3 milliards de dollars, et des ventes ajustées en progression de 0,5 à 1,5% (et de 2 à 3% en organique).





Valeurs associées 3M 141,04 USD NYSE +1,33%